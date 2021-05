Un futbolista mostró cómo un misil de Hamas destruyó su hogar en Israel: “Es un milagro que estemos vivos”

Así quedó el apartamento de Higor Vidal

Los ataques del grupo terrorista Hamas a Israel han provocado el inicio de un enfrentamiento que ya ha dejado más de 100 muertos y provocado la movilización de la comunidad internacional para evitar una “guerra a gran escala”. El movimiento islamista anunció una andanada de 130 cohetes contra el territorio israelí, con lo cual el número de proyectiles lanzados desde el diminuto enclave palestino se eleva aproximadamente a 1.700 desde que el conflicto empezó a degenerar, el pasado lunes, según el ejército israelí.

Del lado israelí se han informado de al menos siete víctimas mortales. Un soldado murió por el disparo de un misil antitanque y un niño de seis años tras la explosión de un proyectil en Sederot. En el medio, millones de inocentes viven presos del terror y entre ellos está el futbolista Higor Vidal.

El brasileño, que este jueves se marchó de Israel rumbo a Dubai, fue víctima de un ataque de Hamas debido a que un misil impactó en el terreno de su edificio. Así, parte de su apartamento quedó hecho trizas y en las redes sociales publicó un video para mostrar el daño: “Este es mi departamento en Petah Tikva después del ataque de Hamas. Comparte este video para mostrar quiénes son estas personas. Actúan como animales, atacan a personas inocentes como yo, mi esposa y mi bebé”.

Higor Vidal seguirá su carrera en Dubai

El mediocampista de 24 años era parte del Hapoel Petah Tikva pero en el actual mercado de pases quedó libre y acordó su arribo a un club de Dubai, en donde seguirá su carrera. En su cuenta de Instagram contó que se salvó porque una alarma advirtió la posible llegada de un cohete entonces corrió junto a su esposa y a su hijo rumbo a una habitación blindada del edificio: “Estamos en estado de shock. Es algo inusual. Estoy muy conmovido, lo más terrible fue escuchar el sonido del fuego después de la explosión, las cosas ardiendo. Teníamos miedo de que ocurriera algo con un incendio en la casa. Luego llegaron los bomberos y nos rescataron”.

Vidal se mostró molesto con aquellos medios de comunicación que justifican los ataques del grupo terrorista: Por favor, dejen de decir que Israel está atacando a Gaza. Por favor, por favor. Los terroristas están atacando a personas inocentes de Israel. No confíe en estos repugnantes medios internacionales que dicen que Israel está matando a inocentes allí en Gaza, porque esto no es cierto. Israel se está protegiendo a sí mismo, atacando a los terroristas y anunciando antes de atacar. No nos merecemos este tipo de cosas, nadie se lo merece. Solo vine aquí para hacer mi trabajo que es jugar al fútbol, nada más. Realmente le agradezco a Dios de Israel por protegerme a mí y a mi familia hoy. Es un milagro que mi familia y yo estemos vivos. Gracias por todos los mensajes de todos ustedes”, escribió.

El brasileño vivía en Petah Tikva, a solo 15 kilómetros de Tel Aviv, que los últimos días se ha convertido en el blanco de varios ataques provenientes desde la Franja de Gaza.

Misiles lanzados por palestinos hacia Israel (Reuters)

Son los combates más intensos desde la guerra de 2014, lo que llevó a Estados Unidos a anunciar el envío de un emisario a la región, Hady Amr, subsecretario de Estado adjunto a cargo de los asuntos israelíes y palestinos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el miércoles que Israel “tiene derecho a defenderse”, pero que tras hablar con el primer ministro Benjamin Netanyahu espera que los enfrentamientos con los palestinos terminen pronto.

