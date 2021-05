Checo Pérez reveló que una lesión de hombro izquierdo lo afectó durante su clasificación en el GP de España

Luego de quedar en cuarto lugar en el Gran Premio de Portugal, el piloto de Red Bull Racing, Sergio “Checo” Pérez, tuvo una gris clasificación para el GP de España, que se realizará este 9 de mayo en el circuito de Barcelona-Catalunya.

El mexicano de 31 años arrancará en la octava posición, lo que en teoría dificultará una entrada al podio; mientras que su coequipero y estrella de la escudería, Max Verstappen, largará desde el segundo puesto.

Tras la sesión, Pérez reconoció una actuación muy pobre de su parte; sin embargo, se justificó ante los periodistas, pues señaló que en los últimos días se ha sentido enfermo: “débil, con náuseas y mareo”, pero también con un dolor en su hombro izquierdo que no le ha permitido sentirse cómodo.

“Durante la calificación me empecé a sentir un poco mal, un poco débil. Tenía un problema con el hombro izquierdo y todo fue peor. No me sentía al cien por ciento y fue difícil”