Racing buscará dar el golpe ante el San Pablo de Hernán Crespo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Racing recibirá al San Pablo de Hernán Crespo

Desde las 19, Racing será local de San Pablo en el estadio Juan Domingo Perón por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Con el arbitraje del chileno Piero Maza, el encuentro se podrá seguir por ESPN.

El de esta noche puede ser un duelo clave para el futuro de la Academia. Para el del equipo y para el del propio Juan Antonio Pizzi. Es que luego de la derrota ante Central Córdoba en Santiago del Estero por la Copa de la Liga, otra vez volvieron a circular los rumores sobre un posible alejamiento del DT, que al parecer nunca convenció a la gran mayoría de la directiva del club argentino.

Después del empate con lo justo ante Rentistas en Uruguay, la Academia viene de conseguir un agónico triunfo ante Sporting Cristal como local, victoria que le permitió acomodarse en la zona y posicionarse con 4 puntos por detrás del equipo brasileño, que ganó los dos encuentros que disputó por el certamen internacional.

De cara al duelo de hoy en el Cilindro de Avellaneda, Pizzi no podrá contar con dos variantes importantes en el ataque. Enzo Copetti, quien padece una molestia intercostal, y Tomás Chancalay -arrastra un fuerte dolor en el cuádriceps de su pierna derecha- no fueron convocados para el enfrentamiento y no serán de la partida. De esta manera, el DT de Racing volverá a apostar por la línea de cinco defensores que estará acompañada por cuatro volantes y un solo punta. Resta definir si el que irá de arranque será Cvitanich o Iván Maggi.

El rival de la Academia llega entonado. Desde que Hernán Crespo se transformó en el director técnico del equipo, el Tricolor acumula diez victorias, dos empates y solo una derrota. Sumó 32 goles a favor, ocho en contra y logró mantener ocho vallas invictas. Más allá de su participación en el campeonato paulista, el gran objetivo de la institución para este 2021 es buscar un nuevo título de América, y es por eso que San Pablo fue a buscar al DT que se coronó campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia.

Además del duelo en Buenos Aires ante argentinos y brasileños, esta noche también jugarán los otros dos integrantes del grupo. Rentistas recibirá en Uruguay a Sporting Cristal desde las 21. Ambos tiene un punto en la zona. En la continuidad del Grupo E, la próxima semana el conjunto de Brasil visitará al equipo charrúa, mientras que Racing viajará con destino a la capital de Perú.

Posibles formaciones

Racing: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Joaquín Novillo, Eugenio Mena; Ignacio Piatti, Mauricio Martínez, Leonel Miranda; Maximiliano Lovera y Darío Cvitanich o Iván Maggi. DT: Juan Antonio Pizzi.

San Pablo: Tiago Volpi; Robert Arboleda, Miranda y Léo o Bruno Alves; Dani Alves, Luan, Rodrigo Nestor o Liziero, Martín Benítez y Reinaldo; Luciano y Pablo. DT: Hernán Crespo.

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Hora: 19

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda

TV: ESPN

Posiciones: