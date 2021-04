La resonante frase de Diego Lugano: “Si Messi fuese uruguayo, ganábamos dos Mundiales”

Diego Lugano fue uno de los principales referentes de la Selección de Uruguay (AFP PHOTO)

Pese a que en el último tiempo la Selección de Uruguay ha contado con grandes futbolistas a nivel mundial como Diego Lugano, Diego Godín, Álvaro Recoba, Diego Forlán, Edinson Cavani o Luis Suárez, lo cierto es que no llegan a una final de la Copa del Mundo desde 1950, cuando vencieron a Brasil en el mítico Maracaná y se proclamaron campeones por segunda vez en su historia. El anterior título del mundo del combinado charrúa fue en 1930, en su país (fue la primera edición de esta competencia).

Durante una charla en Tea y Deportea, el ex capitán de la Celeste no dudó y sentenció que si el 10 del Barcelona hubiese nacido “del otro lado del charco” hubiese ganado el trofeo que tanto anhela y que hasta el momento no pudo lograr con Argentina. “Si Messi fuera uruguayo aquel Mundial de 2010 lo ganábamos. Y si Messi fuera uruguayo y no lo echaban a (Luis) Suárez, como lo echaron, en Brasil, con aquella generación que teníamos también, lo ganábamos”, manifestó Lugano.

Uruguay, que finalizó en la quinta posición en las Eliminatorias Sudamericanas (tuvo que disputar una repesca ante Costa Rica para asegurar su boleto -victoria por 1 a 0 en San José e igualdad 1 a 1 en Montevideo-), fue una de las sorpresas en Sudáfrica. Luego de adjudicarse el Grupo A, donde compartió zona con México, el seleccionado anfitrión y Francia, dejó en el camino a Corea del Sur y Ghana. En semifinales cayó ante Países Bajos por 3 a 2 y no logró subir al podio al caer por el mismo marcador ante Alemania.

La férrea marca de Diego Lugano a Lionel Messi (AFP PHOTO)

El combinado celeste, que nuevamente accedió a la cita máxima mediante un Repechaje (goleó 5 a 0 a Jordania en Amán y empató sin goles en Montevideo), sufrió para avanzar de zona como segundo de Costa Rica en el Grupo D (también estaban Italia e Inglaterra). Ya sin Luis Suárez, quien fue expulsado por morder a Georgio Chielini, fueron eliminados por Colombia en octavos de final.

La Albiceleste, pese a tener entre sus filas a Lionel Messi, no pudo levantar la Copa del Mundo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. La vez que más cerca estuvo el rosarino de lograr su cometido fue hace 7 años. Tras quedarse con el Grupo F (estaban Nigeria, Bosnia e Irán), los dirigidos por ese entonces por Alejandro Sabella eliminaron a Suiza, Bélgica y Países Bajos para llegar a una final tras 24 años de espera. En el último juego cayeron en tiempo suplementario ante Alemania debido a un tanto de Mario Gotze.

Diego Lugano también se deshizo en elogios para con Oscar Washington Tabárez, quien comanda al seleccionado de Uruguay desde 2006 y ganó la Copa América de 2011. “Dentro de los personajes del fútbol, el Maestro en muchos aspectos es lo más grande que el fútbol pueda dar”, concluyó el ex PSG.

