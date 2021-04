Otra locura de McGregor: compró el bar en el que agredió a un hombre que no quiso probar su whisky y le prohibirá la entrada

Conor McGregor compró un bar de Dublin en el que protagonizó un escándalo hace dos años (Foto: @thenotoriousmma)

Mientras se prepara para su tercer combate contra Dustin Poirier, que será en el T-Mobile Arena de Las Vegas el próximo 10 de julio, Conor McGregor sigue aprovechando la importante fortuna que ganó como luchador de UFC y también con su marca de whisky: se convirtió en el nuevo dueño de un bar en el que protagonizó un escándalo hace casi dos años.

McGregor ha desembolsado cerca de USD 2,5 millones para comprar un local llamado ‘The Marble Arch Pub’ que queda en Dublín. Fue en ese establecimiento en el que en abril de 2019 le propinó un puñetazo a su hombre de unos 50 años porque se negó a tomar un vaso de su whisky.

Aquel día, The Notorius, que se recuperaba de su polémica pelea ante Khabib Nurmagomedov, quiso invitar una ronda de su whisky Proper Twelve a todos los clientes del lugar. Este hombre llamado Desmond Keogh no quiso. “Yo no bebo de esa mierda”, le dijo según algunos testigos, lo que hizo que el luchador lo agreda violentamente con un puñetazo.

Conor McGregor le pega a un hombre en un bar en abril de 2019

Las imágenes de esa pelea recorrieron el mundo. Meses más tarde McGregor, pasó por el Tribunal de Distrito de Dublín y se declaró culpable. Tuvo que pagar una multa de USD 1.200, además de una compensación económica a Keogh cuyo importe nunca fue revelado. El famoso peleador de la UFC terminó incluso pidiendo perdón por lo ocurrido.

Pero ahora ha decidido comprar el local en una suma millonaria y no tardó en mandar un mensaje a través de sus redes sociales, destinado justamente a la persona a la que agredió. “Tú y tus hombres están prohibidos”, escribió en su cuenta de Twitter, citando una noticia del portal The Currency donde se confirmaba la compra del lugar.

Conor McGregor tuvo que presentarse en el Tribunal de Distrito de Dublín en noviembre de 2019 (AP)

Esta adquisición no es la primera de esta índole que hace Conor McGregor en la capital de su país. De hecho, es el segundo pub que compra, ya que hace un par de años se convirtió en el propietario de un establecimiento llamado ‘Black Forge’ que se encuentra ubicado en un suburbio llamado Crumlin.

