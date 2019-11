Este viernes se ha celebrado el juicio, donde el tribunal ha escuchado las disculpas del ex luchador y la respuesta de Keogh. Ante las disculpas de McGregor y como la víctima finalmente no quiso presentar cargos, todo quedó en una multa de 1.000 euros, a lo que se añadirá una compensación económica a Keogh cuyo importe no ha sido revelado.