Novak Djokovic llenó de elogios a David Nalbandian: “Es uno de los jugadores más inteligentes que he visto”

Novak Djokovic elogió el talento de David Nalbandian

Novak Djokovic está contento por volver a jugar un ATP 250 en su país: luego de la cancelación del evento en Budapest, Belgrado volvió a recibir un torneo oficial luego de ocho años. En las cuatro ediciones que se pudo realizar en Serbia, Nole levantó el trofeo en dos ocasiones (2009 y 2011) y este 2021 buscará su tercer campeonato en la tierra que lo vio nacer como tenista.

El número 1 del mundo derrotó en cuartos de final a Miomir Kecmanović por 6-1 y 6-3. Su compatriota y promesa está siendo entrenado por David Nalbandian con el objetivo de dar la sorpresa en el próximo Roland Garros. Novak reconoció el progreso del joven de 21 años y además resaltó el trabajo que viene haciendo el argentino: “David es uno de los jugadores más inteligentes que he visto. Su IQ es muy alto. Me alegró ver que un serbio como Kecmanovic tenía un acuerdo con él. David me llamó y me preguntó sobre él porque no lo conocía mucho”.

Y agregó sobre las capacidades de Nalbandian como tenista. “Él lee el juego muy bien. Entiende el tenis mejor que la gran mayoría. Será interesante ver si puede mejorar el tenis de Kecmanovic, porque no solo depende del entrenador, también del jugador. Porque David sea muy listo, eso no va a servir para cualquier jugador”, opinó luego de acceder a las semifinales del torneo.

El ex tenista argentino trabaja junto a Miomir Kecmanović con el objetivo de sorprender en Ronald Garros

Además, fue consultado sobre si está de acuerdo en que los tenistas estén obligados a vacunarse en contra del coronavirus para poder participar del circuito. “Hay mucha variedad de vacunas. Espero que no se vuelva algo obligatorio para los tenistas del circuito, siempre creí en la libertad de elección. Me quedo para mí si decido vacunarme o no. Es una decisión íntima y no quiero entrar en el juego de si elegís las vacunas o si sos anti vacunas”, explicó levantando bastante controversia en algunos sectores.

Para cerrar, intentó no entrar en polémicas y evitó dar opiniones al respecto del tema: “No quiero que se me catalogue como una persona anti vacuna. No voy a responder la pregunta y espero que todos me respeten por no querer opinar al respecto”.

Este sábado, Nole enfrentará al ruso Aslán Karátsev en semifinales en busca de su tercer ATP 250 de Belgrado que se disputa en tierra batida. Del otro lado del cuadro, saldrá un finalista entre el japonés Daniel Taro y el segundo preclasificado del cuadro, Matteo Berrettini.

