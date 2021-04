Paseo en barco y cerveza: la provocadora reacción de Benoit Paire tras la sanción que lo excluyó de los Juegos Olímpicos

Benoit Paire se fue a Maldivas tras su exclusión de los Juegos Olímpicos

Después de ser noticia en varias oportunidades por sus conflictivas actitudes dentro de las canchas y no por su gran estilo de juego, Benoit Paire recibió una sanción histórica por parte de la Federación Francesa de Tenis que lo dejó afuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Lejos de deprimirse o sacar un comunicado mostrando arrepentimiento, el tenista francés publicó un provocador video en las redes sociales.

Paire, de 31 años, quien actualmente está ubicado en el puesto 35º del ranking de la ATP, recibió este severo castigo tras protagonizar distintos altercados, los últimos tuvieron lugar en el Argentina Open y en el Masters 1000 de Montecarlo. “No podría ser seleccionado para representar a Francia en los Juegos que comenzarán en el mes de julio”, sentenció la FFT en un extenso comunicado publicado este viernes.

A 24 horas de conocerse su sanción, Benoit Paire publicó un video en las paradisíacas playas de Hurawalhi Island, Maldivas. De fondo suena la canción infantil Baby Shark, él viste una máscara de buceo, snorkel y tiene una cerveza en la mano.

En las imágenes, el jugador galo sube las escaleras de una embarcación en pleno mar de cristalino y luego bebe un poco de cerveza mientras mira hacia el horizonte. En Twitter acompañó la publicación con un emoji de un beso, dando señales de que poco le importa su exclusión de los JJOO de Tokio.

Discusión entre Benoit Paire y un umpire en el Argentina Open

Como si sus anteriores escándalos no fueran suficiente, Paire tuvo otra actuación polémica el pasado lunes en el Torneo Conde de Godó de Barcelona, con un escupitajo tras una decisión arbitral y algunas intensas discusiones intensas con la juez de silla.

Estas actitudes le han generado incluso problemas con sus patrocinadores. La marca francesa de raquetas Babolat se ha vio obligada a sacar un comunicado censurando la actitud de Benoit Paire y también de Fabio Fognini, dos tenistas auspiciados por la compañía. “No aprobamos esos comportamientos. Reafirmamos nuestros valores y la importancia de respetarlos”, escribieron.

Lo cierto es que difícilmente Paire pueda recapacitar porque ya confesó que no disfruta del tenis ni tiene intención de cambiar su forma de ser. “El tenis no es mi prioridad, espero ir a la playa y a la piscina. Ese es mi objetivo. Llego, tomo el dinero y me voy. Si gano un ATP 250, no embolso más de USD 30.000. Perdiendo en primera ronda, gano 10.000. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?”, dijo en una entrevista a L’Equipe.

SEGUIR LEYENDO: