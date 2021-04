“Messi es futbolista en el término antiguo”: la definición más llamativa sobre el capitán del Barcelona

Messi definirá este sábado la Copa del Rey con el Barcelona ante el Athletic Bilbao (Foto: EFE)

La continuidad de Lionel Messi en el Barcelona es el tema central en el club para estas pocas semanas que restan hasta que su contrato expire definitivamente. Todos se preguntan qué hará el capitán en su futuro, pero sólo él tiene la respuesta y desde el comentado burofax apenas dio dos entrevistas en las que no brindó demasiados detalles sobre la determinación. Aquellos que lo conocen o estuvieron cerca de él, conjeturan sobre las distintas posibilidades. Y eso hizo Andoni Zubizarreta, el histórico arquero que tuvo un paso como director deportivo del Blaugrana, quien lanzó una singular definición sobre Leo.

“Messi es futbolista en el término antiguo, no es un producto de marketing. Él ya tiene una edad para saber que a veces se gana y a veces se pierde, el tema es que se sienta bien en el Barça”, lo analizó en el contexto de una especulación sobre cómo tomará la determinación en su carrera. “En el proceso en el que tomamos nuestras decisiones, las cosas que te van pasando influyen. Son elementos que suman, pero pienso que Messi ya tiene la decisión más o menos tomada en su cabeza”, agregó en diálogo con Catalunya Radio.

A horas de disputar la final de la Copa del Rey ante el Athletic Bilbao, Zubizarreta opinó sobre Messi: “La final de Copa forma parte de esos elementos que te ayudan a confirmar. Pero no creo que sea decisiva . Él es veterano y todos hemos tenido días en los que dejaríamos el fútbol. Hay días que coges el coche y te llega un clic... El día de Atenas, con el 4-0 del Milán, a mí me lo hizo. Luego pensé que las cosas cambiaban y que me quedaba. Pero 24 horas después le dije a mi mujer que había que buscarse equipo”.

Zubizarreta permaneció como director deportivo del Barcelona desde el 2010 hasta el 2015 (Foto: AFP)

El futbolista rosarino persigue la 35° corona de su historia con el Barcelona y todavía debe dar una contestación en torno a sus próximos pasos, teniendo en cuenta que el vínculo se terminará el 30 de junio de este año y el antecedente de su intento de marcharse del club todavía permanece fresco dando vueltas: “Messi se ha ganado el derecho a pensar y a decidir. Ya dijo el presidente que haría lo posible por que siguiera. A partir de ahí, si decide continuar, pues maravilloso. Y si no, habrá que seguir jugando. Y si decide irse, y aunque sé que algunos propondrán retirar la camiseta, alguien tendrá que jugar con el diez de la cantera del Barça. Porque la vida sigue”.

