Uno de los mejores amigos de Messi en el Barcelona se cortó el pelo tras 19 años y está irreconocible

Cambio de look José Manuel Pinto

La vida José Manuel Pinto ha dado un vuelco enorme tras su retiro en 2014. El ex arquero del Barcelona, quien formó parte del histórico equipo comandado por Pep Guardiola, se dedica a la música y además da clases de gimnasia, pero ahora decidió también darle un cambio a su look. Luego de 19 años sin cortarse el pelo, el ex futbolista pasó por la peluquería para cambiar su estilo y al salir del salón quedó irreconocible.

“Evolución es la palabra clave”, escribió el español en su cuenta de Instagram en la que publicó el video de cómo fue su corte, por el cual perdió casi 40 centímetros de longitud de pelo que tenía, y subió imágenes de cómo luce ahora.

Ya sin las trenzas que supo lucir durante años en el Camp Nou ni con el pelo largo atado que se mostraba en sus últimos videos, Pinto ahora tiene un estilo más moderno, rapado a los costados que le permite más comodidad a la hora de hacer sus rutinas de gimnasia para sus seguidores.

Pinto estuvo entre 2008 y 2014 en el Barcelona

Cualquiera que haya visto jugar al equipo de Pep Guardiola cuando estaba en Barcelona podrá recordarlo a pesar de no ser el arquero titular de su equipo. Siempre a la sombra de Victor Valdés, el futbolista tenía oportunidades de jugar en la Copa del Rey y cuando su compañero sufría alguna lesión o sanción. Además de ganar dos Champions League, Pinto también fue parte del “sextete”, aquella histórica campaña del 2009 en la que el club azulgrana consiguió ganar todas las competencias del año: Supercopa de España, Supercopa de Europa, Champions League, Liga, Copa del Rey y Mundial de Clubes.

Allí generó una gran amistad con Messi, a tal punto de que ambos mantienen relación en la actualidad y dentro del plantel eran uno con los que La Pulga más se hablaba. En 2016, cuando el rosarino se casó con Antonela Roccuzzo, Pinto estuvo invitado a la boda celebrada en la Argentina

Finalmente en 2014, a sus 39 años, el Barcelona le comunicaba que no le iba a renovar el contrato por lo que Wahin decidió retirarse, sin antes haberse ganado la amistad de todos los miembros de la plantilla. Posteriormente se dedicó de lleno al mundo de la música, se convirtió en productor, ganó un Grammy a Mejor Álbum de Flamenco y se encargó de darle sonido al espectáculo que el Cirque Du Soleil hizo de Lionel Messi.

El nuevo look de Pinto (@13pinto)

