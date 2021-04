“No encontramos la llave”: el absurdo accidente que sufrió Sergio Ramos durante su aislamiento por coronavirus

Sergio Ramos tiene coronavirus (Reuters)

El martes el Real Madrid informó que su capitán, Sergio Ramos, tiene coronavirus, motivo por el cual ha iniciado un aislamiento para evitar esparcir el virus y para recuperarse lo más rápido posible. Como sus síntomas son leves y no es paciente de riesgo, el futbolista se encuentra en su hogar junto a su familia, aunque recluido en su habitación.

Allí, el experimentado zaguero cuenta con baño propio, televisor y servicio de lujo, porque su esposa se encarga de llevarle la comida a diario, según ella misma contó mediante una videollamada a El Hormiguero, el programa de televisión del que suele participar. “Tenemos unos protocolos, yo me pongo tres mascarillas y guantes. Tengo una pantallita y a veces me la pongo también. Es que yo no quiero contagiármelo, porque tengo muchas cosas que hacer”, explicó Pilar Rubio.

Allí contó también que Ramos pudo ver el partido en el que el Real Madrid igualó con el Liverpool y se clasificó a las semifinales de la Champions League, pero también aprovechó para hablar sobre un insólito episodio que sucedió: “Sergio está en una habitación encerrado, lo que pasa es que los niños han cerrado con llave por fuera y no encontramos la llave”.

Pilar Rubio y Sergio Ramos (Europa Press)

La dirigencia del conjunto español espera con ansias que su familia encuentre pronto la llave porque el equipo necesita de su capitán. Afortunadamente, y más allá de ese inédito hecho, todo parcha bien en la cuarentena del futbolista: “Yo estoy bien, los niños están bien, todos hemos dado negativo. De momento muy bien. Estoy un poco frustrada porque no puedo salir”, cerró Rubio.

El positivo de Ramos no varía mucho la situación del capitán merengue, que ya se encontraba de baja por una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda, que se produjo en el último parate por la fecha FIFA. El jugador de 35 años, cuya renovación todavía está pendiente a menos de tres meses para la finalización de su contrato, ya se perdió por esa molestia el partido de ida de cuartos de final de la Champions contra el Liverpool (victoria 3-1) y el clásico liguero del sábado contra el Barcelona , que fue triunfo 2-1.

A su lesión se une ahora este positivo por covid, con lo que aumenta una larga lista de jugadores del Real Madrid que han pasado la enfermedad como Raphael Varane, Eden Hazard, Casemiro o Militao, además del propio técnico Zinedine Zidane.

