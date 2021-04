La promesa del Manchester City que tuvo un inesperado problema por un provocador tuit a Kylian Mbappé

Phil Foden y su polémico tuit apuntado a Kylian Mbappé

La enorme victoria del Manchester City en Alemania frente al Borussia Dortmund por 2-1 le dio el pase a las semifinales de la Champions League. El próximo rival del cuadro dirigido por Josep Guardiola será nada más ni nada menos que el Paris-Saint Germain liderado por Kylian Mbappé, la gran estrella del momento. Pero apenas finalizado el encuentro en el Signal Iduna Park, uno de los futbolistas Cityzens le tiró un tuit provocador al crack francés.

Minutos después consumada la eliminación del equipo alemán, en la cuenta de Phil Foden apareció una publicación que llamó la atención de todos en la redes sociales. “¿Estás listo?”, decía el corto mensaje dirigido a Mbappé junto con una foto del joven futbolista inglés antes de anotar el segundo tanto del City frente al Dortmund. Lo cierto es que, un tiempo después, el tuit desapareció.

Las redes sociales de Foden son controladas por una empresa externa que se dedica exclusivamente a ese rubro. Apenas se enteró de la publicación que levantaba miles de reacciones en la red social Twitter, pidió que lo eliminen lo antes posible para no tener problemas futuros. El jugador quedó furioso con el altercado y ya analiza con su círculo de trabajo romper relaciones con dicha compañía, según informó el Daily Mail.

La publicación estuvo varios minutos hasta que fue eliminada

El medio británico detalló que el conflicto no cayó bien en la dirigencia del Manchester City y esperan que no se vuelva a repetir. La filosofía de Pep Guardiola siempre ha sido que sus futbolistas mantengan un perfil bajo en el ámbito redes sociales y buscar un duelo personal con el mejor jugador del momento no le pareció buena idea al entrenador español. Pero afortunadamente el tema fue solucionado y el Manchester se puede concentrar en la Premier League y Champions League.

Durante la última triple fecha de Eliminatorias Europeas rumbo a Qatar 2022, hubo una serie de tuits idénticos de varios futbolistas como Jesse Lingard, Mason Mount, Harry Maguire y hasta el mismo Phil Foden. El histórico defensor Gary Neville salió al cruce de los mismos: “Leyendo algunas publicaciones de los jugadores de la selección, ¿alguno habrá sido escrito por alguno de ellos? No suenan auténticos. Es una pena que no puedan manejar la única conexión que tienen con los fanáticos”.

El Manchester City entra en un momento de definición de la temporada. Este sábado enfrentará al Chelsea por las semifinales de la FA Cup, luego visitará al Aston Villa para seguir caminando hacia un nuevo título de Premier League, jugará la final de la Capital One Cup contra el Tottenham y abrirá la serie en Francia frente al Paris-Saint Germain.

Foden selló la clasificación a semifinales y lo celebró con Guardiola (Foto: Reuters)

SEGUIR LEYENDO: