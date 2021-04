La grieta retro menos pensada en River: el Ogro Fabbiani acusó a Paulo Ferrari de “buchón” y el ex lateral le respondió

Cristian Fabbiani fue duro con su ex compañero Paulo Ferrari.

Fueron compañeros en River durante un año y medio, pero se nota que no tuvieron una buena relación. Se trata de Cristian Fabbiani y Paulo Ferrari quienes volvieron a cruzarse. Hace un tiempo atrás, el Ogro lo acusó al ex defensor de “buchón de los dirigentes”. Ahora, llegó la respuesta del actual técnico de San Martín de San Juan, apelando a la ironía y dándole poca importancia a las palabras del hoy panelista en el programa ESPN F90.

El conductor de ese programa, Sebastián Vignolo, fue quien instaló el tema al preguntarle a Fabbiani, en noviembre pasado, por una declaración de Oscar Ahumada sobre una crítica al público de River. Ahí el Ogro reconoció: “Cuando uno está caliente... Yo declaré en contra de River cuando fuimos a jugar a la cancha (de River) con Independiente de Mendoza y me puteaba la gente y yo no entendía...”. Ahí el Pollo le preguntó por otro ex jugador de River y Fabbiani recordó a Ferrari.

CF: “Una vez escribí contra el ‘4′, el ‘buchón’ (en referencia a Ferrari). Dije todo lo que sabía el plantel en ese momento”.

SV: “¿Qué, contaba cosas?”

CF: “Sí, obvio...”

SV: “Un pibe divino Ferrari...”

CF: “Si ¿y? Hincha de Central (Fabbiani jugó en Newell’s). Recuerdo que hizo un gol en la cancha de Quilmes y yo puse en Twitter ‘hizo un gol el buchón’. Es la verdad. Era buchón de los dirigentes”.

SV: “¿Te encaró?”

CF: ¿Qué me va a encarar? No, lo mato... No soy de pelearme igual, soy de hablar. Cuando hay un buchón lo tenés que echar. El plantel se tiene que juntar y que quede afuera. Igual yo ya no jugaba en River (cuando escribió ‘buchón’ en su Twitter)”.

Cristian Fabbiani critica a Paulo Ferrari

Ante la acusación, otro de los panelistas le dijo a Fabbiani que “son los dirigentes los que tienen que echar a un jugador” y el Ogro sentenció: “¡Lo echo yo! Está jugando en contra mío ¿Me estás cargando? Igual yo no soy agresivo, no me gusta. Yo me fui y él se quedó”.

Además, reveló que “todo el plantel sabía que él era buchón. Uno que fue técnico después (Matías Almeida) lo echó porque sabía lo que pasaba”.

Vignolo lo chicaneó y le dijo “pero mirá que Ferrari era muy correcto, le han dado premios...”

CF: “Si, el de la paz. Se lo sacaron a Mandela y se lo dieron a él...”

En 2009 y el primer semestre de 2010 ambos compartieron el plantel Millonario. Por entonces los presidentes de River fueron José María Aguilar hasta diciembre de 2009 y luego Daniel Alberto Passarella. A mediados de 2010 Fabbiani se fue All Boys, por entonces recién ascendido a Primera División. Mientras que Ferrari se quedó una temporada más en la entidad de Núñez y fue protagonista del descenso.

Paulo Ferrari le responde a Cristian Fabbiani

En las últimas horas, el ex lateral le respondió al Ogro: “Se ve que no se puede olvidar... No sé qué le pasa. Cada uno se tiene que hacer cargo de sus cosas, si a mí me va mal, me va mal por mí. Yo nunca no voy a hablar mal de nadie en ningún lado. Si a uno le fue mal en algún momento, o en algún lado o en su carrera o en lo que sea, cada uno se tiene que hacer cargo de sus errores y listo”, sentenció en diálogo con 947 Radio.

“Que él (Fabbiani) salga a hablar mal de mí no me sorprendió porque desde hace rato que lo hace, desde cuando él se fue de River. No me interesa y no me hace ni bien ni mal. Me da risa y no me molesta, ni lo veo directamente”, agregó.

“No me interesa porque lo tomo como de quién viene. Si sale Gallardo (Marcelo) a hablar mal de mí, ahí sí le pregunto qué pasó. Lo mismo Leo Ponzio o el Burro Ortega, ahí sí iría y les preguntaría qué pasó. Por suerte esa gente siempre ha hablado bien y eso es con lo que me quedo yo”, concluyó.

