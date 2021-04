Benoit Paire, el tenista más polémico, cometió 74 errores no forzados y aseguró: “El circuito se ha podrido”

Paire ha perdido 9 de sus últimos 10 partidos (Reuters)

Benoit Paire llevó su espectáculo de tenis de terror a Europa continental el domingo tras caer en la primera ronda en el Monte Carlo Masters y despotricar contra la ATP. El jugador de 31 años perdió 6-4, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) en tres horas ante el australiano Jordan Thompson, su novena derrota en 10 partidos en 2021.

Si los 74 errores no forzados no fueron lo suficientemente incriminatorios, la última descripción de Paire sobre el tenis en un mundo de Covid-19 fue tan explosiva como siempre: “Me importa un bledo. Todavía tengo dobles que jugar aquí y después de eso, me voy a casa”.

“No puedo decir nada sobre el partido. El tenis ya no me hace feliz. Estar aquí es una absoluta tristeza porque suele ser el mejor torneo del mundo”, insistió el número 35 del mundo, quien ha librado una batalla de ingenio con el tenis este año, enfureciéndose cada vez más con las bioburbujas y las condiciones de juego estériles, una consecuencia de los torneos que se llevan a cabo sin espectadores.

El Monte Carlo Masters, con su sede del Country Club que ofrece impresionantes vistas de la Riviera, también es una zona libre de fanáticos este año: “Me importa un carajo, pelee o no pelee. Dicen que es Montecarlo, pero estamos jugando en un ambiente triste. Así es, el circuito se ha podrido”, e insistió: “Ganar o perder en tales condiciones, no me importa. Ya no tengo la chispa”.

El ataque de furia del francés Benoit Paire en la derrota ante el chipriota Marcos Baghdatis

Paire escapó por poco de una sanción por sus opiniones cuando jugó en el swing sudamericano recientemente. El recién instalado presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, criticó su actitud, por lo que el tenista se disculpó, pero ahora puede enfrentar nuevas sanciones después de afirmar que estaba feliz de tomar el cheque de perdedor de la primera ronda el domingo.

“Tomé 12.000 euros para estar en un hotel tranquilo, luego me voy a casa. La cancha Rainier, a orillas del Mediterráneo, es normalmente la cancha más hermosa del mundo. Pero este año es la atmósfera de un cementerio. Así que el único momento de felicidad es cuando estoy en casa, cuando no me pongo la máscara, me importa un carajo el Covid”, aseveró.

En marzo, Paire ya había dejado clara su postura en una explosiva entrevista al diario L’Equipe: “El tenis no es mi prioridad, espero ir a la playa y a la piscina. Ese es mi objetivo. Llego, tomo el dinero y me voy. Si gano un ATP 250, no embolso más de 30 mil euros. Perdiendo en primera ronda, gano 10 mil. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?”.

El hombre que llegó a ser 18 del mundo hace cinco años, aseguró en ese entonces que las medidas tomadas por la pandemia del coronavirus lo han perjudicado: “Para los que aman sólo el tenis, que sólo tienen eso en la cabeza y van a entrenar las 24 horas del día, la burbuja no les cambia nada y son felices. Pero aquellos que aman la vida, la libertad, ir a restaurantes y aprovechar al máximo las cosas, lo están encontrando difícil”.

