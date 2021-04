Así será la sanción de Francisco Venegas y Juan Sánchez por irrumpir el protocolo sanitario de Tigres

Francisco Venegas y Juan Sánchez, jugadores sancionados de Tigres (Foto: Liga BBVA MX)

Luego de que los jugadores de Tigres, Francisco Vengas y Juan Sánchez incurrieran en una falta al romper los protocolos de salud establecidos e incurrir en actos de irresponsabilidad, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), informó cuál será la sanción para ambos futbolistas.

A través de un comunicado oficial, la FMF informó que el castigo que se aplicará a los jugadores del conjunto de la UANL será de carácter económico, agregando que el club ya los había separados previamente.

“La Comisión Disciplinaria determinó aplicar una sanción económica a los jugadores Francisco Venegas y Juan José Sánchez y solicitó al Club el aislamiento correspondiente de dichos jugadores”, se menciona en el comunicado.

Medios locales informaron que los jóvenes defensores acudieron a una fiesta clandestina, en la cual ingirieron bebidas alcohólicas y estuvieron en contacto con distintas personas, sin respetar las medidas de sana distancia.

El conjunto de la UANL, disputando encuentro con el América (Foto: cuartoscuro)

Los dos jugadores han tenido poca actividad con el equipo dirigido por Ricardo Ferretti, en el caso de Francisco Venegas, apenas ha disputado tres encuentros en el presente torneo, donde cosecha una asistencia, mientras que Sánchez Purata ha sumado en dos encuentros.

Con la decisión sobre su indisciplina se perderán el esperado partido ante el Club América,en el que será el primero con afición presente. Su equipo se encuentra actualmente en la décima posición de la tabla general, con 15 unidades, y peligra su permanencia en los puestos de repechaje para clasificar a la liguilla del torneo Guard1anes 2021.

Lamentablemente, el de los jugadores de Tigres, no ha sido el único caso de indisciplina y faltas a las normas sanitarias. Cuando aún no terminaba el primer mes del Clausura 2021, ya había dos casos, esta vez por parte de Cruz Azul y Pumas, que terminaron por separar a Jonathan Rodríguez y Alan Mozo, respectivamente. No obstante, la situación se ha repetido en varias ocasiones en el último año.

El caso del delantero de Cruz Azul sucedió hace unos meses. El uruguayo fue captado en una fiesta, a través de un video que fue liberado previo al juego ante Puebla por la fecha dos del Clausura 2021 y posteriormente, fue relegado por “bajo nivel” de juego.

Ferretti, (actual entrenador de Tigres) es el máximo ganador de la Liga MX como técnico, igualado con siete conquistas con Ignacio Trelles (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Por su parte, el jugador de Pumas, Alan Mozo, fue separado del plantel por segunda ocasión por violar los protocolos sanitarios por Covid-19, al ser captado en video consumiendo una bebida alcohólica y con un grupo de personas a días de jugar ante Querétaro, de acuerdo al diario Récord.

En la primera oportunidad, el canterano universitario fue captado en una fiesta en el mes de agosto, días después de haber librado una prueba de coronavirus que lo alejó de las canchas por dos semanas.

Durante el Apertura 2020, los delanteros de Chivas, Alexis Vega y Uriel Antuna publicaron un video en redes sociales celebrando un cumpleaños, cantando y con una botella de bebida alcohólica, lo que provocó su suspensión además de una multa económica, por falta de profesionalismo y violar protocolos en el auge de la pandemia.

Tigres UANL vs Xolos de Tijuana-Liga MX México 02-21-2021(Foto: Twitter/ @TigresOficial)

Asimismo, a principios de agosto del 2020, el portero de Rayados, Hugo González, realizó una fiesta de cumpleaños en plena cuarentena, donde asistieron Dorlan Pabón y el defensa de Tigres, Diego Reyes, quienes fueron separados de sus respectivos clubes por protocolo.

Por su parte, Jonathan Orozco, cuando formaba parte del Club Santos, realizó una fiesta en su domicilio también con agrupación invitada y aunque negó que más de dos personas estuvieron en el lugar, poco después se detectó un brote de Covid-19 en el club, entre ellos, el propio arquero.

