Aglomeraciones, batalla contra la policía y preocupación por el coronavirus: caos en Bilbao en la previa de la final de la Copa del Rey

Disturbios y caos en Bilbao durante la previa de la final de la Copa del rey

Cientos de jóvenes se han concentrado esta tarde en Pozas, como se conoce la zona de bares de Bilbao, a la espera de que comience la final entre el Athletic y la Real Sociedad, donde ha habido incidentes y cargas policiales para disolverlos.

Entre continuos cánticos a favor del Athletic, bufandas y banderas, tras la hora del almuerzo la aglomeración apenas dejaba el paso libre por la calle, donde no se respetaba la distancia social y era imposible saber si los grupos eran de cuatro personas como dicta la normativa. Además, varios se mostraban sin barbijos.

La Ertzaintza desplegó entonces un equipo antidisturbios en la zona e intentó persuadir a los fans para que se marchen del lugar o al menos se separen varios metros, pero esta intención fue recibida con lanzamientos de botellas contra los agentes y el incendio de algún contenedor de basura. Según los primeros informes locales, no de momento no hubo heridos graves ni detenidos, aunque las imágenes impresionan.

En San Sebastián no se han producido las mismas aglomeraciones, con muchas personas caminando con camisetas de la Real Sociedad en la Parte Vieja, pero sin tanta concentración de gente.

Según apuntan los datos más recientes de la Johns Hopkins University, correspondientes al 1 de abril, España ha registrado 82 nuevos fallecidos por COVID-19 en el último día. Además, en las últimas horas 7.041 nuevos contagios a través de PCR, lo que deja en el país un total de 3.291.394 personas afectadas por la pandemia desde que apareció el primer caso el 31 de enero.

Las aglomeraciones de este estilo permiten la propagación del coronavirus

El Athletic de Bilbao se enfrenta el sábado a la Real Sociedad en la final de Copa del Rey que fue aplazada el año pasado por la pandemia, apenas dos semanas antes de disputar contra el Barcelona la final copera de esta temporada. Un año después, el covid-19 mantiene los estadios vacíos en España, pero el duelo vasco no puede esperar más y se jugará el sábado en el estadio sevillano de La Cartuja, que en tiempos normales habría visto llenas sus 60.000 localidades.

“Es una pena, todo este tiempo hemos estado esperando para que pudieran estar aquí (los aficionados), para que disfrutaran y al final no va a poder ser”, dijo este viernes el capitán de la Real, Asier Illarramendi. La Cartuja acogerá dos semanas después, el 17 de abril, la final copera de la actual temporada que volverá a protagonizar el Athletic de Bilbao, esta vez contra el Barcelona, también sin público en las gradas.

Un doble reto para el Athletic, el segundo equipo con más Copas de España, con 23 trofeos, sólo por detrás de los 30 que tiene el Barcelona, pero que ganó su última Copa del Rey en 1984 frente al Barça (1-0). Los ‘Leones’ afrontan el encuentro animados y llevados por su entrenador, Marcelino García Toral, vigente campeón de Copa, tras ganar su última final con el Valencia en la temporada 2018-2019.

FILE PHOTO: Soccer Football - Spanish Super Cup Final - FC Barcelona v Athletic Bilbao - Estadio La Cartuja de Sevilla, Seville, Spain - January 17, 2021 Athletic Bilbao's Oscar de Marcos celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Marcelo Del Pozo/File Photo

La Real Sociedad disputa una final de Copa por primera vez desde 1988 cuando cayó ante el Barcelona 1-0. La temporada anterior, 1986/87, había ganado la segunda de las dos Copas del Rey que atesora al imponerse en los penales al Atlético de Madrid.

“Creo que lo que hemos conseguido ya es muy grande, pero queremos entrar en la historia de este gran club (...) lo que significa ganar mañana, vamos a ver si lo conseguimos”, afirmó este viernes el técnico de la Real, Imanol Alguacil.

Quinto clasificado en La Liga, el equipo donostiarra llega al encuentro en un momento bajo de resultados tras perder tres y empatar dos de sus últimos siete encuentro, además de ser eliminado de la Europa League por el Manchester United. Una victoria que complete un ‘trío’ de Copas parece la mejor medicina para el equipo, de cara a la fase final de la campaña.

