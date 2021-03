El video de Paulo Dybala y Oriana Sabatini que Tik Tok borró

No quedan dudas de que Tik Tok es la red social de moda. El público joven se ha volcado de manera masiva a esta plataforma para compartir con el mundo sus videos y creaciones más divertidas. Los famosos no están exentos de esta tendencia y suelen sumarse no solo con contenidos originales, sino también sumándose a los retos virales que se proponen. El futbolista Paulo Dybala y la cantante Oriana Sabatini se han sumado a esta ola, aunque en los últimos días tuvieron un pequeño problema y lo compartieron con sus seguidores.

“Tok Tok se puso la gorra”, escribió la artista en su cuenta de Instagram y denunció un hecho de censura. El contenido que fue bajado de la plataforma que es furor entre los jóvenes es un video en el cual ella y el jugador de la Juventus intentan recrear un Challenge que consiste en que una persona use su antebrazo para levantar a otra desde la entrepierna. Así el primer participante debe caminar unos metros hacia adelante, sosteniendo a su compañero en el aire.

En la grabación que dura poco más de 30 segundos se ve cómo Dybala y Oriana intentan hacer la prueba varias veces sin suerte. Tras el último intento infructuoso, ella se ríe y le dice a su novio “Pero es que peso un montón” y él la abraza. “Claramente fue un fail”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter y compartió el link al video pero, al parecer, Tik Tok lo dio de baja por considerarlo no apto para su plataforma. El hecho de que la Joya agarre a su novia de la entrepierna podría haber sido el determinante.

El futbolista y la cantante suelen subir videos juntos

Durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el futbolista y la cantante se volvieron reconocidos TikTokers. En las redes sociales suelen compartir contenidos de sus carreras profesionales, pero también se suman a los retos virales y muestran con diversión cómo es su vida en pareja en Italia.

Esta es una de las formas que encuentra Dybala para pasar sus días mientras se encuentra alejado de las canchas. El delantero de la Juventus no juega hace más de dos meses a raíz de un dolor en el ligamento lateral de una de sus rodillas que los médicos aún no han podido solucionar y que preocupa. A fines de febrero decidió realizar un viaje exprés a Cataluña para consultar a Ramon Cugat, uno de los principales expertos en el tema, pero aún no ha habido mejoras. El último partido de la Joya fue el pasado 10 de enero en la victoria de su equipo ante Sassuolo por 3-1 en el marco de la jornada número 17° de la Serie A de Italia. Ese día debió ser reemplazado en el primer tiempo a raíz de esta dolencia que hasta la fecha no ha sido superada.