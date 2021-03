Dura respuesta de Mourinho a los críticos por su estilo de juego: “Nadie va a discutir sobre cohetes con la NASA”

José Mourinho respondió a quienes critican su estilo de juego (Foto: REUTERS)

Nadie puede dudar de que José Mourinho es uno de los mejores entrenadores de su época, ya que ha cosechado gran cantidad de títulos en diversos equipos, pero eso no quita que tenga críticos. Muchos suelen reprobar su estilo de juego. Pero él todavía considera que sigue siendo “uno de los mejores técnicos del mundo” y se defendió de cualquier tipo de acusación.

En un evento organizado por uno de los patrocinadores del Tottenham, su actual equipo, Mou lanzó una contundente réplica a sus detractores, que aparecieron en las últimas semanas por los pobres resultados del equipo en la liga inglesa y por la eliminación en la UEFA Europa League.

“No creo que nadie se vaya a poner a discutir sobre cohetes con los tíos de la NASA”, disparó el estratega luso de 58 años.

La eliminación del Tottenham en la UEFA Europa League generó muchas críticas contra José Mourinho (Foto: REUTERS)

Lo que Mourinho intentó decir con esa particular frase es que mucha gente suele tomarse atribuciones a la hora de poner en tela de juicio a un experimentado entrenador como él: “Los críticos creen que pueden discutir de fútbol con uno de los entrenadores más importantes en el mundo. Esa es la belleza del fútbol. Ya me he acostumbrado a ello y lo aprecio. Así que por mi parte no hay problema.”

En ese sentido, el DT portugués aseguró que sus aficionados, a los que llama Mouriñistas, lo motivan para seguir adelante. “Los llamo Mouriñistas porque en Portugal usamos la terminación ‘ista’ para apoyar al club. Tengo tantos Mouriñistas alrededor del mundo que juego para ellos”, argumentó.

El Tottenham de José Mourinho busca terminar la temporada de la mejor forma posible (Foto: REUTERS)

Aunque el Tottenham de José Mourinho llegó a estar líder de la Premier League durante algunas jornadas –fueron cuatro fechas, desde fines de noviembre a mediados de diciembre– y se creía que podía pelear por el título, su rendimiento fue mermando. Ahora marcha sexto y, además de quedar eliminado de la Europa League, también se despidió de la FA Cup.

Su posibilidad más palpable para sumar un trofeo será el próximo domingo 25 de abril, cuando dispute la Copa de la Liga inglesa ante el Manchester City en Wembley.

