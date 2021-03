Carles Puyol reveló un diálogo íntimo que mantuvo con Messi en horas decisivas para su futuro en el Barcelona

Lionel Messi y Carles Puyol previo a un partido en el Camp Nou (REUTERS/Albert Gea).

Es un ídolo del Barcelona y caudillo de una de las etapas más gloriosas del club y del fútbol español. Se trata de Carles Puyol quien en una entrevista radial se refirió al tema que tiene en vilo a todos los hinchas azulgranas: la continuidad de Lionel Messi, cuyo contrato finaliza el 30 de junio y tiene dos clubes interesado en contratarlo como los poderosos Manchester City y el París Saint-Germain.

“Hablé hace poco con Messi cuando igualó a Xavi (cantidad de partidos jugados y luego lo superó). Lo veo bien, con ganas. Sería una muy buena noticia para los culés que se quede, yo creo que está en el mejor lugar, luego cada uno decide lo que quiera y habrá que entender y respetar la decisión que tome”, reveló Puyol en diálogo con la radio catalana RAC1.

Sobre el presente del equipo Culé, indicó que “se ha visto un cambio de energía en el equipo, lo veo bien, con ganas, se vio en la remontada en la Copa del Rey. Y en la Champions un gol más en París podría haberlo cambiado todo. Es un nuevo proyecto, con un entrenador nuevo, con jugadores jóvenes y la Liga está viva y hay que jugar la final de Copa”.

Además, afirmó: “El Barça tiene buenos jugadores, buen equipo y en los últimos años hemos ganado muchos títulos. Estos jugadores merecen un crédito y que confiemos en ellos”. También subrayó que “desde afuera a los jugadores se los ve contentos con Ronald Koeman (actual entrenador), que es un mito del club, que está haciendo un buen trabajo, merece el respeto y la confianza, luego a final de temporada ya se harán las valoraciones”.

Messi y Puyol ganaron todo con el Barcelona bajo la dirección técnica de Pep Guardiola

Destacó el nivel de dos defensores, el uruguayo Ronald Araujo y del español Óscar Mingueza y aprovechó para reivindicar el papel de los jugadores de la cantera, en especial en un momento de crisis económica en el que será determinante la apuesta por La Masía, el lugar donde el Barça forma sus talentos desde hace muchos años.

También recordó el tuit en el que defendía a Pedri tras un comentario del delantero Suso y aseguró: “No conozco a Pedri, pero se le ve muy buena persona, me recuerda a Iniesta también en lo personal. En el fútbol, como en la vida, hay que saber perder y también ganar. Y todo vuelve. Lo que hizo Suso no estaba bien”.

Puyol también fue clave de la etapa más importante de la selección española donde como capitán en el Mundial La Roja ganó en Sudáfrica 2010. Además, se consagró bicampeón en la Europa 2008 y 2012. También llevó la cinta en el equipo azulgrana para el que siempre jugó y se retiró a mediados de 2014. Sobre el deporte que tanto ama, admitió: “Echo mucho de menos el fútbol”.

Por último, Carles no quiso hablar de un posible retorno a la entidad catalana (“no puedo decir nada”), pero recordó: “En ocasiones ya he colaborado con la Fundación en sus proyectos y si me necesitan siempre estoy dispuesto a ayudar”.

