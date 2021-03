“Va cada partido a asesinarte, no le importa si sos amigo”: la descripción más cruda de la obsesión de Messi por el gol

Willy Caballero atajó en el Mundial de Rusia 2018 (Foto: Reuters)

La enorme carrera profesional de Wilfredo Daniel Caballero es imposible de negar. El pico de su trayectoria lo consiguió cuando defendió el arco del Málaga durante cuatro temporadas, pero jugar en España tiene una noticia negativa para cualquier arquero: enfrentar a Lionel Messi en varias ocasiones.

Willy hizo memoria y fue sincero al recordar la cantidad de goles que recibió. “El otro día que repartieron las cervezas, a mí me llegaron unas cuantas, je (en relación a la firma de bebidas que patrocina al delantero). Me tocó enfrentarlo y me tocó sufrirlo, porque él va a cada partido para asesinarnos a los arqueros. A los arqueros, a los defensas, va a matar. Y matar significa hacer la mayor cantidad de goles posibles”, explicó en charla con 90 Min.

Y agregó al respecto: “No le importa si lo conocés, si sos argentino, si sos amigo. Después se queda hablando con vos y saludándote y todo lo demás, pero en esos 90 minutos él tiene una misión: si puede llenarte a goles, te llena”. Se detuvo a pensar quiénes fueron los futbolistas más letales a los que se enfrentó y volvió a poner al 10 del Barcelona en la cima. “Sin duda a Leo Messi. Otro más que podría decirte es Robert Lewandowski, que gracias a dios lo enfrenté pocos partidos porque es un animal”, admitió el actual arquero del Chelsea.

Willy enfrentó a Messi en varias ocasiones en La Liga de España

Además, en base a sus recuerdos en el Málaga, reconoció que siente empatía por dos arqueros argentinos en la actualidad. “Me siento identificado con Emi Martínez y Marchesín, porque cuando estuve en Málaga, lo estaba haciendo bien y no me reconocieron. A lo mejor tenés que pasar a un Manchester City o Chelsea, estar de suplente y por el nombre del club hace más ruido”.

Y explicó cómo deberían ser los reconocimientos desde su punto de vista: “No tiene que ser así, porque si vos estás en un grande sos bueno, pero en la liga mexicana hay muy buenos arqueros, pero por el nombre de las ligas o clubes se valora a unos y a otros no. Eso es lo que me duele. El otro día lo escuchaba a Marchesín y me siento un poco identificado con ellos también”.

Para cerrar, opinó quiénes deberían ser los arqueros de la selección Argentina. “Te puedo decir que Marchesín lo está haciendo muy bien, el ‘Patón’ Guzmán también en México. Mi colega en el Aston Villa la está rompiendo toda. Tanto Armani como Andrada lo están haciendo bárbaro. Hay que dar gracias que tenemos una gran cantidad de buenos arqueros, que años atrás no había o no se reconocía tanto”, concluyó Willy.

Para Caballero, Emiliano Martínez es de los candidatos a ser el dueño del arco en Argentina (Foto: Reuters)

LAS OTRAS FRASES DE CABALLERO

• Su presente en el Chelsea: “Sé el lugar que tengo que ocupar, no puedo reclamar esa regularidad. Me la puedo reclamar a mí mismo cuando termine la temporada, porque va a finalizar mi contrato y puedo decidir lo que realmente quiera”.

• ¿Cambio de aires en el próximo mercado?: “Todo es para analizar. En esta temporada tengo la posibilidad de pensar, porque en las últimas dos estaba atado a una cláusula de renovación automática, pero ahora puedo decidir conmigo mismo y mi familia. Voy a esperar a ese momento y ver qué ofertas vendrán”.

• Su opinión sobre Emiliano Martínez: “Lo felicité cuando tomó la decisión de salir de Arsenal para ir a Aston Villa porque no muchos tienen ofertas desde clubes importantes para irse a medianos o chicos y aceptan como lo hizo él. Sabés que al ir a un equipo así te van a patear y atacar mucho, pero le está dando muchos puntos al Villa. Si están tranquilos en la tabla, en gran parte es por él”.

• La continuidad de los arqueros de la selección Argentina: “Argentina tiene muchas variantes, siempre va a recibir críticas el entrenador por quién convoca. ‘Chiquito’ Romero lo hizo genial en la selección e incluso así y todo fue muy criticado porque no estaba jugando en sus equipos y fue el último consolidado”.

Willy bancó a Romero y su trayectoria en Argentina (Foto: Reuters)

• El recuerdo de debutar en Boca en 2003: “El debutar en primera es uno de los recuerdos más lindos para un futbolista. Hice todas las inferiores en Boca y terminar defendiendo los colores de la camiseta tanto de local como visitante fue lo más lindo, porque cuando sos chico lo deseás. Pasó muy rápido, vivir en Boca es una vorágine constante con una alta exigencia”.

• Compartir inferiores con Carlos Tevez: “Me tocó verlo en todas las inferiores. Ver lo que hacía era increíble, llamaba la atención en cada partido que jugaba. Siempre teníamos el mini estadio lleno de gente que iba a ver las futuras promesas y todo el mundo hablaba de lo que hacía él y lo que podía ser en el futuro. Cuando subió a primera, viendo lo que hizo, fue prácticamente volver a ver lo que hacía en inferiores”.

• Qué le falta a Argentina para volver a triunfar en las selecciones juveniles: “De un tiempo a esta parte, cada vez los jugadores se fueron más jóvenes de Argentina, sin estar más de un año y medio o dos en sus equipos. Muchos de esos no migraban a buenas ligas, sino poderosas económicamente y en ese sentido, sumado a otros valores, hizo que no se generara esa gran selección”.

• Top 3 de arqueros en la actualidad: “Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen y Emiliano Martínez.”

