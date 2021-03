El revolucionario cambio que propone para el fútbol Marco van Basten

Marco van Basten pidió quitar la regla del fuera de juego (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Desde la irrupción del VAR (Asistencia al Árbitro por Vídeo) en los principales torneos del planeta, una regla quedó en el centro de la escena: la que marca el fuera de juego. Dentro de este gran debate que se originó, un importante protagonista propuso un revolucionario cambio, el cual cambiaría la forma de jugar actualmente este deporte.

Marco van Basten, ex delantero del Ajax y Milan y gloria de la selección de los Países Bajos, durante una entrevista con Sky Sport le solicitó a la International Football Association Board (IFAB), organismo que dictamina y regula las reglas del fútbol, la abolición del offside.

“Tengo mucha curiosidad sobre la regla del fuera de juego porque estoy convencido de que no es una buena regla”, comenzó su relato el neerlandés, quien estuvo al frente del desarrollo técnico de la FIFA entre 2016 y 2018. Luego fue más directo y pidió quitarla del reglamento: “Me gustaría probarlo para demostrar que el fútbol es posible sin la regla del fuera de juego. Estoy convencido de que el fútbol sería mejor sin ella”.

Van Basten, ganador de tres Eredivisie, tres Copa de los Países Bajos, tres Serie A, dos Supercopa de Italia, una Recopa de Europa, dos Copas de Campeones de Europa, dos Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales, remarcó que “el fútbol es un juego fantástico, pero sigo pensando que tenemos que hacer mucho más para hacerlo mejor, más espectacular, más interesante, más emocionante. Tenemos que trabajar en eso”.

Marco van Basten supo ser un delantero letal en Ajax y Milan (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Según su óptica, el campeón de la Eurocopa 1988 con los Países Bajos afirma que la regla del fuera de juego le quitó parte de la atención a lo que realmente es importante dentro de un partido. “El problema ahora es que, con el fuera de juego, ¿con qué frecuencia hablamos de las decisiones? Mucho. En cambio, si no tienes fuera de juego tienes muchos menos problemas y los equipos encontrarán otras soluciones para hacer un buen partido que será igual de espectacular que ahora, pero sin esta mala regla”.

Estas palabras toman trascendencia, además de su importancia con dos históricas camisetas como las del Ajax y el Milan, porque él fue un baluarte del Rossonero de Arrigo Sacchi, un equipo que tuvo como una de sus armas la inteligencia de tirar el fuera de juego en momentos claves del encuentro.

Van Basten, en los últimos días también fue noticia por su entrevista con EFE sobre su su autobiografía ‘BASTA’. El ex futbolista contó cómo vivió el proceso que empezó el 21 de diciembre de 1992, cuando se operó por tercera vez del tobillo y nunca más pudo volver a jugar. “Lo pasé muy mal, vivía con mucho dolor. Los médicos no me ayudaron con los tratamientos y mi tobillo cada vez fue peor. Pasé mucho tiempo en el sofá, sin poder ni andar, sin ganas de que la gente me viera en ese estado. Me deprimí, fue una época muy oscura. El dolor era físico, pero evidentemente me afectó mucho mentalmente. Me quedaban muchos años de futbolista, de demostrar todo lo que hubiese podido ser”, expresó.

