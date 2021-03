La impactante lesión de un fisicoculturista: “Me arranqué completamente el tendón pectoral del hueso”

Impactante lesión de un fisicoculturista

La carrera de Ryan Crowley como fisicoculturista pudo haber terminado este fin de semana luego de una sesión de ejercicios de peso en el gimnasio que le provocó una impactante lesión que lio obligó a pasar por el quirófano. El británico, con su ayuda de su entrenador, logró recaudar rápidamente los fondos necesarios para someterse a la operación y comenzará ahora una larga recuperación.

Con apenas 23 años, esta joven promesa del culturismo ha sido víctima de su propia exigencia por haber levantado más peso del que debía. Si bien en las publicaciones que realizó contando su situación no aclaró cuántos kilos estaba intentando elevar en pecho plano cuando su brazo se venció, es evidente que sus músculos no estaban listo para semejante prueba.

Su entrenador, Larry Wheels, fue quien publicó el video en el que se ve el momento que su pectoral derecho se deforma completamente al intentar levantar la barra. Junto a él emitió un mensaje pidiendo donaciones ya que su obra social no cubriría el costo de la cirugía y debido al alcance de su posteo, lograron rápidamente juntar los USD 25 mil.

“Esto es devastador, amenaza su carrera”, explicó Wheels quien aseguró que su compañero tiene mucho futuro en el mundo del culturismo aunque ahora habrá que esperar su evolución para saber si podrá volver a levantar tanto peso para moldear su cuerpo de manera tal que sea aceptado en este tipo de competiciones.

Ryan Crowley es una promesa del culturismo británico

El sábado, Crowley escribió un mensaje en su cuenta de Instagram: “No puedo creer que haya sucedido, me arrancó por completo el tendón pectoral del hueso, me someteré a una cirugía hoy a las 5 p.m., rezando para que recupere su forma y no arruine el resto de mi carrera en el culturismo incluso antes de que comience. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el apoyo, ¡realmente significa el mundo! , si me conoces, sabrás que esto me ha golpeado extremadamente fuerte y estoy luchando para lidiar con eso, ¡pero superémoslo y salgamos del otro lado más fuertes!”.

Según la Revista Artroscopia en su edición 25, “la ruptura del tendón del músculo pectoral mayor es una lesión poco común que ocurre fundamentalmente en pacientes de sexo masculino que practican deportes de fuerza como rugby o levantamiento de pesas”. Crowley publicó imágenes también del hematoma que le apareció en la zona de la axila y el brazo derecho producto de la lesión.

Afortunadamente para él, la cirugía que se realizó en el Kings College Hospital de Dubai fue un éxito, pero ahora deberá iniciar una larga recuperación para fortalecer la zona y esperar para ver su su cuerpo podrá ser capaz de estar a la altura de la exigencia a la que lo somete un fisicoculturista.

