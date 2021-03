Las revelaciones sexuales de Tamara Gorro sobre su pareja con el futbolista Ezequiel Garay

Tamara Gorro habló de su vida íntima con el futbolista argentino Ezequiel Garay en su nuevo programa (Foto: @tamara_gorro)

“¿Seguís teniendo el mismo apetito sexual con tu pareja que cuando empezaste?”, fue el disparador que propuso la modelo y presentadora Tamara Gorro en su propio programa antes de dar paso a distintos especialistas para iniciar el debate. “Esto no es un tema tabú”, aclaró la española, que desde el 2012 está casada con el futbolista argentino Ezequiel Garay.

“Mi respuesta es no. No sé si por falta de tiempo o falta de ganas. No lo sé. Pero es verdad que no. Amo a mi marido, desde luego que sí. Me realizo estas preguntas: ¿por qué pasa esto? ¿Qué sucede en el cuerpo humano para que uno pierda este apetito sexual?”, adelantó la mujer de 34 años en su programa El Gorro de Tamara, una producción independiente que distribuye tanto en formato podcast como por Youtube.

Gorro tuvo en su programa a un sexólogo y a una reconocida presentadora de televisión para hablar del tema. “Parece que estoy desesperada eh, no es así”, bromeó la mujer que trabajó en Telecinco y La Siete entre otras cadenas de su país.

Ezequiel Garay llegó al fútbol español en el 2005 y comenzó su relación amorosa con Gorro en el 2010, época en la que estaba en el Real Madrid. Se casaron en el 2012 mientras el defensor argentino vestía la camiseta de Benfica de Portugal y también la familia convivió en Rusia, durante la estadía del futbolista en el Zenit. Si bien él mantiene un perfil bajo en lo mediático y casi no da entrevistas, ella habitualmente habla sobre distintos temas de la vida íntima desde sus redes sociales o en sus programas.

Ezequiel Garay y Tamara Gorro volvieron a casarse en el 2018 (IG: @ezequielgaray24)

“Siempre he reconocido que me gustan los juguetes eróticos. Pero la cuestión es que el apetito sexual disminuye. Ya no los toco si no me apetece hacerlo con mi pareja. Lo que quiero es tener sexo con él. No es un complemento para sustituir eso”, expuso ante el especialista que llevó a su canal. “En mi caso personal, amo a mi pareja, estoy enamorada de mi pareja, pero no todos los días tengo ganas de tener relaciones porque estoy agotada”, aclaró con sinceridad y abriendo el juego a que muchas otras parejas se sientan identificadas.

Garay y Gorro tiene dos hijos y en junio del 2018 decidieron volver a casarse, esta vez por el “rito de las Maldivas” durante unas vacaciones. Más allá de que ella trabaja en distintos medios de su país, es toda una celebridad en las redes sociales donde acumula casi 2 millones de seguidores en Instagram.

“Siempre le he dicho a mi marido que el amor hay que cuidarlo. Es una planta que hay que cuidarla constantemente. Tengo la suerte de contar con mi madre, que se puede quedar con los niños, y me puedo escapar un fin de semana”, contó en un envío que superó las 40 mil reproducciones sólo en la plataforma Youtube. “No tengo tiempo y creo que le pasará a muchas personas que están escuchando. Pero en el fondo, sí te apeteces, tendrías relaciones. Si no te gustase tu pareja, no estuvieses enamorado, no tendrías deseo, no te irías un fin de semana y tendrías relaciones sexuales”, agregó.

El defensor campeón con Newell’s en Argentina y subcampeón del mundo con la selección en el Mundial 2014 sufrió una rotura ligamentaria en la rodilla durante febrero del 2020 y lleva desde entonces una extensa inactividad. Abandonó el Valencia, su último club, y hoy en día está sin club: “Mi decisión fue recuperarme al 100% para así, poder dar todo de mí una vez incorporado en mi próximo trabajo”, aclaró durante el último tiempo. Sonó en Almería, Benfica, Liverpool y hasta en un regreso a la Lepra, pero no fichó con nadie y es un nombre interesante para el próximo mercado de pases.

El último posteo del defensor en su perfil oficial de redes sociales fue para expresarle el profundo amor a su pareja: “El día más bonito de mi vida fue cuando te encontré, y el día que me muera seguirá siendo igual bonito, si es a tu lado. Te amo mi amor”.

"El día más bonito de mi vida fue cuando te encontré", le escribió Garay a Gorro en redes sociales (IG: @ezequielgaray24)

