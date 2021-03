Estos son los futbolistas extranjeros que han sido víctimas de la delincuencia en México

El jugador del Villarreal, Ramiro Funes Mori. EFE/Domenech Castelló/Archivo

Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados, fue victima de un asalto este domingo 7 de marzo, cuando se encontraba en su residencia junto a su familia, luego de que un grupo de hombres armados irrumpieran en la casa y los sometieran mientras se llevaban objetos de valor.

De acuerdo con información de ESPN, los asaltantes ingresaron por la parte trasera y frontal del inmueble y sometieron al delantero y a su esposa, además de obligarlos a abrir una caja fuerte.

“Fue una experiencia muy difícil que no le deseamos a nadie. Mi familia y yo estamos bien y nos vamos a recuperar de esto. Les mando un abrazo a la distancia. ¡Cuídense mucho!”, escribió el delantero argentino en Twitter.

Se estimó que el monto de lo robado asciende a los USD 500,000 (alrededor de 10.7 millones de pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual). En el informe al que tuvo acceso ESPN se especifica que los asaltantes se llevaron dos relojes, uno marca Rolex y otro Hublot, un par de aretes con diamantes, cadenas y un brazalete de diamantes.

Sin embargo, el delantero argentino no ha sido el único futbolista que ha sido víctima de la delincuencia en México. Junto a su caso se suman los de otros extranjeros radicados en México como Rubén Omar Romano, Aquivaldo Mosquera, Iván Marcone y Jorge Villafaña.

El secuestro del ex entrenador de Cruz Azul

Ruben Omar Romano

Rubén Omar Romano saltó a la fama en 2005 por un episodio lamentable: un comando armado los secuestro cuando salía de las instalaciones del Cruz Azul, situadas en el sur de la capital, y lo retuvo por 65 días en una casa de seguridad situada en la colonia Agrarista Mexicano, atrás del Reclusorio Oriente, en Iztapalapa.

La policía de la capital encontró en el lugar dos vehículos: el que presuntamente fue utilizado por los secuestradores y la camioneta de Romano, quien viajaba solo y además no tenía ninguna clase de seguridad personal.

Entre las declaraciones que dijo al momento de su rescate hubo una que resaltó. “Me trataron bien, aunque me quitaron la libertad, el trato fue bueno, no tengo ninguna queja en ese sentido”.

Años después confesó durante una entrevista que la experiencia -lo tuvieron la mayoría del tiempo con los ojos cerrados- resultó ser un difícil reto psicológico, pero aseguró que logró mantener la prudencia. “Pensar en fortalecerte, en no aflojar, pensar positivo, en que esto va salir mejor, todo eso, y también el deporte, todo eso, me ayudo a entender el momento por el que estaba pasando”.

El robo a la casa de Aquivaldo Mosquera

Foto de archivo de Carlos Adrián Morales disputando el balón con el colombiano Aquivaldo Mosquera durante partido entre Toluca y Pachuca en México. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 3 de diciembre de 2006. REUTERS/Felipe Courzo

La casa del ex futbolista Aquivaldo Mosquera, ex capitán de Pachuca, ubicada en un exclusivo fraccionamiento de esa ciudad, también fue saqueada por ladrones en 2015.

El jugador no se encontraba en el inmueble, por lo que no descubrió el saqueó hasta que llegó con su esposa.

El colombiano, naturalizado mexicano, avisó a los vigilantes y estos a su vez dieron aviso a las autoridades.

La Procuraduría General de Justicia del estado confirmó que dio inicio a la carpeta de investigación 12-2015-1934 por del delito de robo a casa habitación, en la calle Fresno del fraccionamiento Club de Golf, en Pachuca. Entre los objetos de valor que se llevaron estaban relojes, joyería y diversos artículos personales.

Iván Marcone se marchó de México por la delincuencia

Ivan Marcone con Cruz Azul

En 2019 Cruz Azul emitió un comunicado en el que explicaba los detalles de la repentina salida del argentino Iván Marcone. El texto señaló que la inseguridad en la Ciudad de México fue una causa argumentada por el jugador para poder irse a Boca Juniors a principios de enero.

La Máquina no especificó qué día ni cómo fue el robo que sufrió el refuerzo en sus primero y únicos seis meses como elemento del equipo.

“El rendimiento del jugador fue positivo, a pesar de que su estancia en la Ciudad de México no fue del todo agradable pues el jugador sufrió un asalto producto de la inseguridad capitalina. Con esto, no decimos que haya sido la principal razón para considerar irse, pero sí fue un argumento más”, señaló el texto del club.

Jorge Villafaña

Jorge Villafaña

Jorge Villafaña, ex jugador de Santos fue despojado de una suma cercana a los 400 mil pesos luego de acudir a dos casas de cambio en centros comerciales para comprar dólares, informaron fuentes de la Fiscalía de Coahuila, Policía Municipal y de Fuerza Coahuila.

Según la fuente citada por ESPN, el futbolista nacido en Estados Unidos acudió a un primer centro comercial sobre Periférico Raúl López Sánchez, en el que la suma de dinero no fue cubierta en su totalidad, y se presume que desde este lugar los ladrones lo siguieron hasta llegar a la otra casa de moneda.

Después de consumar la segunda operación, bajó las escaleras hasta el estacionamiento cubierto y fue ahí en el que los asaltantes actuaron y lo despojaron de dicha suma.

A pesar de lo ocurrido, y luego de la declaración de Villafaña, se inició la búsqueda de los atracadores sin que esta diera resultado para su captura.

SEGUIR LEYENDO: