Liga Mx no comprará vacunas contra COVID-19 para sus jugadores: Mikel Arriola

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, negó la posibilidad de adquirir vacunas para integrantes de la Liga Mx (Foto: Cuartoscuro)

Mikel Arriola Peñalosa, presidente ejecutivo de la Liga Mx, desmintió los rumores que apuntaban a la adquisición de vacunas para aplicarlas en los jugadores del certamen. Con ello, contrarió las declaraciones de Amaury Vergara, dueño del Club Guadalajara, cuando reveló las intenciones de los dueños de los equipos sobre la compra del antígeno para garantizar el espectáculo deportivo en el país.

En una entrevista para Milenio - La Afición, el ex aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México afirmó que en estos momentos la decisión ha sido totalmente descartada, pues la prioridad está centrada en la inmunización del personal de salud, así como las personas adultas mayores de 60 años. Sin embargo, la idea puede materializarse a largo plazo, en caso de que las autoridades federales lo permitan.

“Simplemente hay que decir que lo que hicimos en la Liga fue un estudio del mercado y que en este momento los privados no pueden adquirir vacunas”, declaró.

Rayados de Monterrey ha sido uno de los cuadros con más casos reportados en una sola jornada (Foto: Twitter@Rayados)

La situación tuvo que ser aclarada luego de las imprecisiones derivadas en torno a las declaraciones de Amaury Vergara. En entrevista para Marca Claro, dijo que al interior de dicha entidad se está trabajando en un plan para contar con los suministros necesarios contra la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. Además:

“Han habido discusiones respecto a las posibilidades de cómo podríamos nosotros, desde la Liga Mx y los dueños de los equipos, buscar adquirir un número aproximado de cinco mil vacunas, si no me equivoco. Con ellas se pensaba en vacunar a toda la gente de los clubes, a todos los jugadores de todas las categorías e, incluso, a familiares de los jugadores”, dijo al medio.

Sin embargo, mencionó que la Liga Mx no busca saltarse ninguna de las etapas programadas por las autoridades. De igual forma, la medida sería encaminada en caso de recibir la autorización, pues hasta ahora la vacuna no puede ser adquirida por instituciones o grupos ajenos al Gobierno Federal.

Algunos equipos como Necaxa, Mazatlán y Chivas han podido abrir sus puertas a aficionados (Foto: Omar Hernández)

“De nada sirve vacunar nada más a Chivas, debemos hacerlo todos en conjunto, si no no tiene caso. Si existe una oportunidad y esto es permitido por el gobierno, por supuesto que levantaremos la mano. Si no, esperaremos al turno que nos toque y a los turnos que el plan de vacunación nos determine conforme se están llevando a cabo”, puntualizó.

Los estragos, tanto sanitarios como económicos, de la pandemia han tenido relevancia significativa en el fútbol mexicano. Derivado de la declaración de emergencia, el torneo Clausura 2020 tuvo que ser cancelado el 22 de mayo de 2020 al no existir condiciones de seguridad sanitaria. Aunque dos meses después se reanudó la actividad con el Guard1anes 2020, ha tenido que ser sin personas en los estadios y con casos confirmados por la enfermedad en los planteles.

La jornada 1 del torneo del retorno se jugó con 86 casos acumulados confirmados. Incluso algunos encuentros tuvieron que ser pospuestos debido a las bajas reportadas en los planteles por contagios de COVID-19. En total, al final de dicha edición, se registraron 216 personas, entre jugadores, directivos y cuerpo técnico, que alguna vez cursaron con los síntomas.

Los jugadores de la Liga MX tendrán que esperar su turno de vacunación en caso de que la iniciativa privada no reciba autorización para adquirir vacunas (Fotoarte: Jovani Pérez)

Desde entonces se han establecido protocolos en los equipos para la detección oportuna de los posibles casos y evitar la propagación. También, aunque la situación sanitaria ha mejorado en las últimas semanas, no todos los estadios han recibido la autorización para recibir aficionados.

Hasta el día de hoy, cerca de dos millones de personas han recibido, al menos, una dosis de cualquiera de las cuatro vacunas disponibles en México. No obstante, las beneficiadas han sido trabajadoras de la salud, adultas mayores y personal docente en Campeche; los primeros grupos prioritarios.

Al término serán inoculadas las personas con comorbilidades y, en forma descendente, el resto de los grupos de edad partiendo desde los 50 años. De esa forma, los jugadores tendrán que esperar a su etapa de vacunación en caso de no aprobarse la solicitud de la Liga Mx.

SEGUIR LEYENDO: