Contra quién y cuando será la próxima pelea del Canelo Álvarez

El próximo rival del pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez será el británico Billy Joe Saunders, de 31 años, a quien enfrentará el próximo 8 de mayo.

Cabe señalar que el mexicano tiene objetivo unificar los títulos del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por su sigla en inglés), y la Organización Mundial de Boxeo (WBO, por su sigla en inglés).

En relación con su próximo combate, Álvarez indicó que es un enfrentamiento que le va a costar trabajo, “pero en el nivel en el que estoy me tengo que acoplar a todos los estilos. Dicen que los estilos hacen la pelea. Yo saldré a dar mi pelea y tengo que ganar ese campeonato”.

El originario de Jalisco aseguró en conferencia de prensa que “Saunders es un peleador muy difícil. Todos quieren una pieza del Canelo, pero no se los voy a dar […] Todo lo que necesito hacer es subir al ring, ganar y hacer historia”.

De acuerdo con de ESPN Datos, Saúl es el tercer mexicano con más triunfos en peleas de título mundial, con 16. El primer sitio lo ocupa Julio César Chávez, con 50 victorias y el segundo sitio lo ocupa Ricardo “Finito” López.

Billy Joe Saunders se dijo listo para enfrentar al boxeador mexicano y añadió que es el único “con el juego de piernas, el conocimiento, las habilidades, la mentalidad y el cerebro para abrir esa puerta en Canelo”.

El originario de Hertfordshire, Reino Unido, tiene una marca de 30 victorias, 14 por la vía del KO, y no registra ninguna derrota. Su última victoria fue ante Martin Murray en diciembre del 2020.

En tanto, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl Álvarez, declaró que “Saunders es un peleador bastante difícil, un peleador zurdo con una gran técnica; tiene muy buena pegada, buen movimiento de piernas, por algo es el campeón. Lo venimos correteando desde las 160 libras. Hay que prepararnos para ganar”

Álvarez vs Yildirim

Dicha pelea se dio a conocer minutos después de que Álvarez venciera por nocaut técnico al turco Avni Yildirim, con lo cual defendió el campeonato de peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Me siento muy bien en este peso, me siento fuerte. Yo peleo con quien sea, peleo con los mejores y aquí estoy. Para ser sincero, si no fuera a unificar la división no le hubiera dado la pelea a Yildirim”, declaró Saúl tras el combate con Avni, que fue la pelea mandataria por el CMB.

En los tres rounds que duró el combate, Álvarez impactó a su rival 67 ocasiones, por 11 que logró conectar Yildirim en seis minutos, de acuerdo con datos de CompuBox. En consecuencia, es la ocasión en la que el mexicano conecta el mayor porcentaje de golpes de poder, con 59, mientras que con Callum Smith fue el 57% y con Sergey Kovalev registró el 48 por ciento.

Ahora, Saúl tiene un récord de 55 victorias, 37 por la vía del KO, una derrota y dos empates.

