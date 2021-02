“No me importa, las criticas las sigo recibiendo”: Canelo Álvarez explicó por qué era necesario pelear con Avni Yildirim

Vencer al turco Avni Yildirim con un contundente nocaut a penas en el tercer round la noche de este sábado en el estadio Hard Rock Stadium de Miami (EEUU), detonó muchas críticas de usuarios de redes sociales hacía Saúl “Canelo” Álvarez.

Si bien el boxeador mexicano defendió exitosamente los títulos de peso Supermediano del AMB y CMB, y cuenta con una marca de 55 victorias (34 por KO’s), una derrota y dos empates, tanto analistas como el público en general coincidió en que la función fue decepcionante, con todo y que el retador europeo fue quien demostró estar a un nivel inferior.

“Dejen de ponerle bultos”, “Duró más el concierto de J Balvin que el combate”, “Pega más una cerveza que Yildirim”, “Pelea molera”, “Mejor pónganle un costal de papas”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Al final del combate y ante el cuestionamiento de si no pensaba que este tipo de rivales como Yildirim lo perjudicaban más en su imagen de lo que gana con su victoria, Saúl señaló que ya está acostumbrado a las críticas y que las seguirá recibiendo aunque le gane a los mejores. Así lo dijo en entrevista con Box Azteca:

No me importa, las criticas las sigo recibiendo, pelie con el mejor de las 168 (libras) en diciembre pasado (Callum Smith) y de todas maneras no los dejo contentos. Entonces, no me interesa [...] Sabíamos que éramos muy superior a él y así tenía que ser (victoria por KO)