Quién es Jonathan Suárez, el futbolista del Querétaro F.C. detenido por agresión sexual en Estados Unidos

Este miércoles 24 de febrero, las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, en el estado de Florida, Estados Unidos, dieron a conocer la detención de Jonathan Suárez Cortés, quien recién se había integrado a las filas del equipo Orlando City, en la Major League Soccer (MLS). De acuerdo con el informe policial, fue denunciado por una presunta agresión sexual junto con su hermano.

De acuerdo con Telemundo, los sujetos, presuntamente, violaron a una joven que asistió a su apartamento el domingo 21. La víctima, por su parte, acudió con las autoridades para denunciar los sucesos, quienes la entrevistaron el lunes para iniciar con la investigación en contra de los hermanos. De esa forma, luego de 24 horas, los policías acudieron a realizar la detención de ambos personajes para presentarlos ante el juez, quien no les ha impuesto fianza.

Apenas el 3 de febrero, Suárez anunció su fichaje con el club estadounidense. Días después acudió a la ciudad de Florida para establecerse y comenzar sus entrenamientos con el club para estar listo para el inicio de la temporada, programado en el mes de abril. Sin embargo, la carrera deportiva del presunto agresor sexual tuvo un importante antecedente con equipos mexicanos.

Nació en el condado de Anaheim, California. De hecho, su origen le ha valido para ser convocado con las categorías inferiores de la selección estadounidense de fútbol. Cursó su educación básica en esa entidad y, cuando ingresó al nivel de bachillerato, participó en el equipo de la Fontana High School, donde fue campeón de un torneo estudiantil y reconocido como jugador de la temporada.

Después de ello experimentó un fugaz paso por el fútbol sudamericano cuando integró la plantilla de un equipo de tercera división en Argentina, aunque también jugó en categorías inferiores de Portugal. Posteriormente, en 2016, firmó un contrato con el Club de Fútbol Querétaro, en la Liga Mx, equipo que cuenta con la propiedad de su carta deportiva.

Debido a su edad y formación, disputó partidos en la categoría sub-20 del club mexicano, aunque después de 2 años, en 2018, fue cedido a préstamo para el equipo de Cimarrones de Sonora, de la LIga de Expansión. En el equipo norteño permaneció la segunda mitad de la temporada 2017-2018.

A su regreso a Querétaro estuvo ausente del cuadro durante algunas jornadas. Sin embargo, pudo jugar sus primeros minutos en un encuentro de la Copa Mx, cuando ingresó al minuto 55 en la derrota frente a León. Aunque sus primeros momentos como jugador en el máximo circuito los tuvo desde el minuto 83 del partido disputado en agosto de 2018 frente a Lobos BUAP.

Aunque consiguió tener apariciones con el primer equipo, no se consolidó en el once titular. Por ello, el club decidió cederlo por segunda ocasión, aunque ahora para otro equipo de la Liga Mx, es decir los Pumas de la Universidad Nacional. Con su llegada para la temporada 2020-2021, no disputó encuentros en la máxima división y fue asignado a la filial de Pumas Tabasco, quienes disputan sus encuentros en la Liga de Expansión Mx, donde acumuló experiencia en años anteriores.

En ese equipo contó con mayor regularidad, de hecho fue titular en 18 ocasiones y considerado en la banca del primer equipo en cuatro más. Sin embargo, no culminó con el préstamo pactado hasta el final del torneo Guard1anes 2021, pues en febrero fue contactado por el club norteamericano para integrarse en calidad de préstamo.

Luego de darse a conocer su detención, la MLS comunicó la suspensión del jugador de 24 mientras se desahogan las investigaciones judiciales. A la par, se le investigará deportivamente y tomarán decisiones en torno a su futuro en la liga.

En tanto, el Orlando City declaró haber tomado “muy seriamente” las acusaciones, aunque no se manifestará hasta el término de las investigaciones.

