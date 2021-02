“Fue una licencia poética”: David Faitelson bajo una tormenta de críticas por una apuesta sobre el América que no cumplió

(Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro)

El Club América mantuvo a Federico Viñas como elemento disponible en el duelo contra Atlas, (20 de febrero), sin que el futbolista estuviera registrado.

En consecuencia, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol sancionó al equipo por alineación indebida, ya que el jugador realizó ejercicio de calentamiento y permaneció en la banca como suplente, sin que este estuviera registrado en la hoja de alineación para el encuentro de la jornada 7 del Clausura 2021.

La organización rojinegra hizo una petición formal de sanción y de acuerdo con el Reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol se determinó que la organización capitalina infringió el artículo 27.

Y se le acreditó al América una derrota ante Atlas, y el resultado del encuentro se modificó a 3-0, y perdió el liderato del Guard1anes 2021.

(Foto: EFE/Archivo)

Ante la imposibilidad de que se diera esa sanción en contra en un equipo como las Águilas, David Faitelson, periodista deportivo y analista, escribió en redes sociales el 21 de febrero que no consideraba iban a multar al club, entonces apostó su casa y cabellera.

Tras confirmarse la sanción en contra de los azulcremas, se generó polémica porque los usuarios le reclamaron al comentarista que saldara su deuda.

Faitelson aclaró que la apuesta que lanzó por la poca probabilidad de sanción para el equipo que dirige Santiago Solari por la alineación indebida fue una “licencia poética”.

“Trato de llevar un camino serio y trato de no dejarme llevar por temas que tienen relación con programas de espectáculos, a los cuales respeto mucho. A través de mi cuenta de Twitter lancé una apuesta, pero fue una licencia poética, lo que trataba era de retar, desafiar al poder, que no se atrevía a castigar al América”.

(Foto: Twitter @Faitelson_ESPN)

Pero ante la sanción que recibió a la organización que pertenece a Televisa, una de las televisoras más importantes del país, reconoció la decisión que se tomó en la liga.

“Fue un momento importantísimo del fútbol mexicano, porque se aprovechó de la situación para ganar credibilidad. Castigó a uno de los equipos más influyentes y poderosos del fútbol mexicano, no voy a entrar en el juego que pretenden algunos de llevar este asunto de que hay que pagar la apuesta”, refirió el periodista deportivo.

Aunque puntualizó que el escenario bajo el cual aceptaría “pagar” la apuesta, sería si se consigue que Cuauhtémoc Blanco, ex futbolista y gobernador de Morelos, le corte el cabello y, además, se recaude dinero para ayudar a los niños que más lo necesitan, “con mucho gusto lo hago. No me voy a prestar a ese tipo de payasadas, con todo respeto para los payasos”.

Y en su momento, aplaudió la respuesta que dio América ante la sanción, lo cual calificó como una postura valiente y honrada. La organización ofreció una disculpa a su afición, cuerpo técnico y jugadores por lo sucedido en el encuentro ante Atlas, además reconoció que fue un error administrativo la presencia de Viñas en la banca, “son inaceptables en una institución con la grandeza del Club América, por lo que haremos los cambios necesarios para que una situación de este tipo no vuelvan a suceder” y la directiva asumió la responsabilidad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: