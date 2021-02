La verdad detrás de la polémica entorno al América por la posible “alineación indebida” de Federico Viñas

En la imagen, Federico Sebastián Viñas de América. EFE/ Hilda Ríos/Archivo

Luego de que la Comisión Disciplinara de la Federación Mexicana de Fútbol abriera un oficio de investigación contra el delantero del Club América Federico Viñas, quien a pesar de que su nombre no figuraba en la lista entregada al cuerpo arbitral formó parte de los suplentes y estuvo en el banquillo contra Atlas, las Águilas ya preparan la defensa del caso.

Y es que los de Coapa esperan una probable investigación de la Liga MX de la Liga MX basada en los artículos 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, donde se establece que la alineación indebida se considera con la participación de algún jugador ya sea como titular o suplente sin estar registrado en la hoja de alineación.

En caso de encontrar una alineación indebida, América puede perder en la mesa los tres puntos obtenidos en el Estadio Jalisco y se quedaría con 13 puntos durante el torneo Guardianes 2021. Una vez que la Comisión Disciplinaria realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, informó que emitirá la resolución correspondiente.

EFE/Francisco Guasco

Sin embargo, los azulcremas aseguraron a ESPN que Viñas no participó en el duelo en ninguna de estas circunstancias y adelantaron que basarán su argumento en que Viñas en ningún momento alineó ni tampoco participó de alguna manera en el partido realizado en el estadio Jalisco, tal y como lo dijo el técnico americanista, Santiago Solari, en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Federico no ha estado en la alineación y no ha participado en el partido es todo lo que voy a comentar”, dijo Solari. Ante la insistencia de los medios el entrenador argentino no se salió de su guion. “Federico no estaba en la alineación y no ha participado en el partido”, dijo el timonel de las Águilas sin ahondar en el detalle de si él lo tenía contemplado como uno de los suplentes.

Incluso aclararon que participó en el calentamiento y estuvo en la tribuna de suplentes con el uniforme puesto debido a que el América entregó en tiempo y forma el nombre del uruguayo en la lista preliminar de participantes del partido, asegurando que en el segundo tiempo decidieron enviarlo a un palco para evitar cualquier confusión reglamentaria, luego de que su nombre no aparecía en la hoja de alineaciones.

Santiago Solari (Foto: Cuartoscuro)

Diego Cocca, entrenador del Atlas, afirmó que estuvieron al tanto de Federico Viñas y de su falta de registro para el partido.

“Todos estamos regidos por un reglamento, y es claro con el tema de incluir jugadores o no. Estoy al tanto porque nos fijamos en los jugadores del rival para hacer los cambios y ver quien nos puede hacer daño, vimos que no estaba Viñas, pero sí en la entrada en calor. Esperamos que la Liga haga lo que tenga que hacer. Me llamó la atención que estuviera en la entrada en calor, en la tribuna con sus compañeros y estábamos atentos porque es un jugador importante. En teoría no debía estar ahí”, declaró.

En el partido de la séptima jornada del torneo, el mexicano Henry Martín y el paraguayo Richard Sánchez marcaron los goles con los que el América llegó a 16 puntos para ubicarse en el primer lugar de la clasificación, una raya encima de Cruz Azul.