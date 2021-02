Su reacción ante el llanto desconsolado de Bielsa en el Mundial 2002, el día que lo echaron del Vaticano y sus maestros: 18 frases del Mono Burgos

Germán "el Mono" Burgos, durante un partido de liga contra el Villarreal en el Wanda Metropolitano de Madrid, el 23 de febrero de 2020. (REUTERS/Susana Vera).

Es un personaje entrañable del fútbol. Se trata de Germán “Mono” Burgos, quien hizo un recorrido de su carrera y cómo se prepara para poder dirigir con su propio cuerpo técnico. En diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, el ex ayudante de Diego Simeone espera con ansias su primera experiencia como entrenador principal.

También comparó a Bielsa con un prócer de nuestro país y reveló una anécdota a su lado, después del Mundial 2002. Además, le dejó un consejo a los futbolistas y mencionó una desopilante anécdota en el vaticano. Por último, definió su relación con Simeone. “Seguimos siendo amigos almorcé y cené mas veces con él que con mi familia”.

Sus maestros.

“Con 16 años me fui de casa y tuve la suerte de estar rodeado de tutores como Carlos Griguol y Carlos Aimar que fueron generando en mi: honestidad, confianza, responsabilidad, profesionalismo y trabajo. Griguol siempre nos decía: ¿ustedes piensan que yo los preparó para jugar en la Primera de Ferro? Se hacía un silencio.... Mi éxito va a ser cuando pasen a un equipo grande de Argentina, después a Europa y jueguen en la Selección Argentina. Ese será mi éxito como entrenador”. Otros maestros que tuve son Marcelo Bielsa, Américo Gallego y Luis Aragonés”.

Objetivos para futbolistas

“Vos tenés que generar en el futbolista ansias de ganar, ansias de llevar las cosas para adelante, ansias de trabajar. ¿Cómo se lo convence? en todo momento, todo el día, todas las horas. No solamente hay que convencer a los jugadores. A los masajistas, utileros, doctores, la gente que trabaja en el club. Después hay que convencer según los objetivos varían de acuerdo a cada club”.

Las motivaciones.

“Creo que eso de conquistarle el corazón al jugador se logra con transmitirle honestidad. Desde el primer día que llegas al Club tenés que ser honesto con el jugador: si vas a contar con él o no. Con el “Cholo” le hicimos sentir al jugador en el Atlético Madrid, que en todos los entrenamientos se jugaban finales. Meterle la presión necesaria para que ellos puedan soportar luego la competencia y no esperar el partido”.

Burgos espera arrancar con su propio cuerpo técnico en España (REUTERS/Juan Medina).

Griezmann.

“Los jugadores tienen momentos y adaptaciones. Es un chico sensacional. Lo va a lograr porque tiene sus capacidades. Después están los intereses y cuando lo tenés que enfrentar querés que no le vaya bien (risas)”.

Consejo.

“Hay jugadores que se saben 3 o 4 idiomas. El jugador entrena dos horas por días, cuando no tiene pretemporada. Entonces que se prepare en algo para tener una herramienta que lo ayude a comunicarse. Si como jugador tenés 22 horas libres por día aprovechalas: aprendé algo. Ese es el tema, preparate para la vida después del fútbol”.

Bielsa, un prócer.

“Lo comparo con San Martín, no tengo dudas. Tuvo que irse afuera del País para ser reconocido. Hay muchas similitudes. En sus inicios tuvo muchos problemas, pero después demostró que su trabajo valía. Hoy es reconocido a nivel mundial. Además, es un creador de entrenadores, empezando por el “Tata” Martino. Bielsa es la universidad de entrenador. Las de Bielsa son genialidades mas que locuras. Hoy nosotros estamos trabajando ejercicios que hacíamos con él en el 2000″.

Anécdota de Bielsa

“Me acuerdo un día que estábamos practicando tiros libres. Estaban Verón, Batistuta, Gallardo y Aimar. Nosotros poníamos la barrera de hierro. Ellos pateaban y la metían. No me daban tiempo para moverme. Corríamos la barrera y seguían haciéndome goles. Yo le decía “Buena, muchachos”, eran todos goles. De repente, se me aparece Bielsa y me dice: ‘Escuche Germán, porque no intenta hacer algo mas que agrandarle el ego a sus compañeros, je’. ¡Tenía razón! que quería que le conteste. Claro, yo les decía ¡Buena Bati! ¡Grande Bruja! ja ja. Esa respuesta fue una genialidad, te deja sin palabras”.

Eliminación en el mundial 2002

“Después de la eliminación paso algo raro en ese vestuario. Marcelo (Bielsa) cuando termina una competencia sea en clubes o en selecciones hace una reunión final en el vestuario. Bielsa siempre busca realizar un tercer tiempo, como en el rugby, pero sin la gaseosa y comida. Justamente, después del partido con Suecia, intentó hacer ese encuentro con los jugadores, pero no pudo, quiso hablar y se largó a llorar. Yo me levanté, fui a abrazarlo a él y al profe Bonini y me fui. Ya esta, después la reunión no se hizo estábamos todos tan tristes, que era imposible. A mi me salió abrazarlo, porque uno reconoce su honestidad”.

Marcelo Bielsa le saca una foto a German el Mono Burgos en el año 2000 (Fotobaires).

Dirigir a River.

“En mí esta la idea de pasar por River, porque simplemente es mi casa. Ahora está un amigo como Gallardo, también Francescolli. La historias del fútbol son largas y estoy seguro que un día va a ocurrir, porque es mi sueño. Justamente, es eso lo que le digo a los jóvenes no dejen de perseguir sus sueños. Yo soy un perseguidor de sueños y River es uno de mis sueños como la Selección Argentina”.

Relación con Simeone.

“Siempre estamos en contacto. Nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo. Almorcé y cené mas veces con él que con mi familia. Es verdad, tuve 8 años en la Selección Argentina, 4 años en el Atlético Madrid y mas 10 años como su ayudante”.

Inicio como entrenador solo

“Tengo claro es que mi primera oportunidad me la voy a dar en España. Mi primer sueño es entrenar en España. Tiene que ser acá, porque tengo el crédito ganado para iniciarme. Ya tuve ofertas pero las tuve que rechazar. Con todo esto del coronavirus, todo es como que se paralizó. Los clubes que han venido a buscarme le tuve que decir que no, porque yo había dado la palabra para terminar la Champions y después comenzar solo”.

Anécdota en el Vaticano.

“¡Uf fue terrible! viste los guardias Suizos. Estaban ahí desde toda la vida. Habíamos ido con el Atlético Madrid. Cuando entran los guardias, estábamos todos sentados ahí, esperando al Papa, y se me ocurre decirle a los que me acompañaban “este juega con comodines, por los guardias” y nos rajaron, porque nos empezamos a reír, aparecieron dos tipos y nos sacaron por una puerta lateral. No lo pude ver al Papa. Me llevaron para afuera y lo arrastré al profe, todos los que se largaron a reír, todos afuera. Y claro lo que pasa que le dije ¡Este juega con comodines!”

Festejo con Juan Francisco Torres. Detrás asoma Simeone, con quien afirma que tuvo más cenas y almuerzos que su familia (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images).

Más frases del Mono Burgos.

“No le tengo miedo a nada. Yo siempre fui un luchador. Superar un cáncer me dejó muchos aprendizajes. Siempre hay que darle una esperanza a la gente”

“Uno puede tener muchas ideas como entrenador, puedo escribir lo que quieras, pero después tenés que tener los jugadores para hacerlo. Además, entra a jugar la genética y la historia de los equipos. Primero antes de tus ideas como entrenador tenés que saber qué necesita el club en el que estás trabajando”

“Bilardo siempre cuenta cosas increíbles. Ven todo, son adelantados. Con Simeone, fue increíble. Siempre cuenta que le llamó la atención que Simeone, siendo muy pibito, se metió primero en una escalera mecánica antes que un jugador mayor. Esas situaciones son importantes. Lo que vio Bilardo de Simeone son situaciones que después se trasladan a la cancha. Vivimos situaciones de la vida relacionándolas con el fútbol”

“Quisiera que como entrenador alguna vez los jugadores hablarán de mí, como yo habló de lo que he aprendido”

“Gallardo es un motivador, es un entrenador extraordinario. Volcó en la historia de River, lo llevó a lo mas alto del mundo y lo va a seguir haciendo”.

“Soy un tipo de fútbol, de trabajo. En mi vida traté de equilibrar todo. Equilibrar para establecer lazos, eso es lo importante en la vida y en el fútbol.

