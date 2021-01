Deportivo Cali y River negocian por Palavecino: la condición que pusieron los colombianos

Agustín Palavecino, figura del Deportivo Cali. (Colprensa).

Tras el primer cónclave entre Marcelo Gallardo, Rodolfo D’Onofrio y Enzo Francescoli, la dirigencia de River puso manos a la obra para cumplir con los deseos del director técnico y salió con fuerza al mercado de pases para reforzar el plantel.

Uno de los anhelos del Muñeco para dar un salto de calidad en la zona media del campo es el mediocampista argentino de 24 años del Deportivo Cali Agustín Palavecino. El volante, que es primo de Eric Lamela, uno de los buenos valores surgidos de la cantera del club millonario, inició su camino en Platense.

Ante este interés, Marco Caicedo, presidente del conjunto colombiano, salió a aclarar la situación del futbolista. En diálogo con DirecTV, el mandatario anticipó que rechazarán la propuesta de un préstamo con cargo que envió River en las últimas horas.

“Llegó una oferta de River Plate. Estaremos respondiendo en breve, pero te puedo adelantar que no aceptaremos la propuesta planteada. Nuestra intención es extenderle el contrato y que nos acompañe. Hablé con Agustín y le pedí paciencia, que creyera en mí y en nosotros. Siempre cuidamos de nuestra gente. Le pedí confianza y que se dejara asesorar, que nosotros queremos su mejor interés, pero también el de Deportivo Cali”, manifestó el dirigente.

El mediocampista, que desde que arribó al fútbol colombiano disputó 63 partidos, aportando 16 goles y 12 asistencias, tiene contrato con el conjunto de Cali hasta diciembre de este año. Una particularidad es que tiene el mismo representante que Gonzalo Montiel, quien es seguido de cerca desde Europa para abandonar Núñez.

Caicedo también dialogó con ESPN FC Colombia, donde reconoció que el deseo de Palavecino es el de ponerse la banda roja cruzada en el pecho. “Él es un jugador joven, es un muchacho, que como todos, tiene aspiraciones. Él es de Buenos Aires. Platense queda a unas cuadras del Monumental y River es el club de sus amores. Pero le he pedido paciencia, que nosotros estamos para asesorarle y brindarle las mejores condiciones. Estamos hablando con él y sabemos que entrará en razón, por el bien de todas las partes. A mí me interesa la parte humana”, esbozó.

Durante la entrevista, el presidente recalcó que no aceptarán su salida mediante un préstamo y reconoció que su cláusula de salida es de 4 millones de dólares. “Hasta el momento el Comité Ejecutivo así me lo ha manifestado. Seguiremos firmes, queremos que se reciba el valor adecuado por el jugador. Agustín se tiene que valorar, como lo valoramos nosotros. No es una oferta digna por la calidad del jugador”, concluyó.

Vale destacar que Agustín Palavecino no es la única variante que manejan en River para mejorar la zona media del campo. Otro nombre que figura en el radar millonario es el del uruguayo Gabriel Neves, baluarte de Nacional. Por el momento los argentinos no realizaron ningún movimiento formal, ya que primero deberán resolver el cupo de extranjeros, ya que actualmente cuentan con Paulo Díaz, Robert Rojas, Jorge Moreira, Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré y Nicolás De La Cruz.

Ante la demora para poder conseguir la nacionalidad de Borré y De La Cruz (paralelamente negocian con sus agentes para poder extender sus vínculos con el club, ya que finalizan en junio de este año), todos los cañones apuntan a que intentarán desprenderse de Moreira, quien actualmente se encuentra relegado en la consideración de Marcelo Gallardo. Desde que volvió de su préstamo al Portland Timbers de la MLS solamente disputó dos partidos.

