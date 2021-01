Los dos juveniles que blindó River por varios millones de dólares: uno ya debutó bajo el ala de Marcelo Gallardo

River avanza en el proyecto que diagramó Marcelo Gallardo. La intención es que para diciembre de 2021 la mitad del plantel sea integrado por jugadores surgidos del club (NA)

“El objetivo primordial de este modelo tiene como punto preponderante tener en su plantel profesional jugadores formados en la cantera del club y, en especial, si fueron formados desde el Fútbol Infantil, ya que estos jugadores tendrán el arraigo a la institución a flor de piel. La idea es que para diciembre de 2021 la mitad del plantel de Primera esté conformado por jugadores de inferiores”, le reconoció Gabriel Rodríguez -histórico descubridor de talentos de River- a Infobae en mayo del año pasado.

Y el proyecto avanza a paso firme en Núñez. Pese a que la pandemia no permitió que los juveniles de los distintos clubes del fútbol argentino puedan tener sus habituales competencia, Marcelo Gallardo utilizó la Copa Diego Armando Maradona para poder darle rodaje a algunas joyas de la cantera.

Santiago Simón firmó su primer contrato con River (IG: @santisimon7)

Una de ellas es Santiago Simón, quien según le confiaron a Infobae firmó su primer contrato con la institución hasta diciembre de 2022 y con una cláusula de 20 millones.

El joven de 18 años oriundo de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, fue el canterano número 35 en debutar bajo las órdenes del Muñeco. Su presentación fue al ingresar a falta de 18 minutos por Cristian Ferreira en la victoria por 2 a 0 ante Banfield. Luego sumó minutos en el triunfo por 3 a 1 ante Godoy Cruz (entró por Nacho Fernández).

“Soy un jugador con mucha velocidad y potencia. Me gusta desbordar y patear mucho al arco. Juego de volante por la derecha y también de puntero por la misma banda. En Sexta le agregué más ritmo y me hacen hacer toda la banda. Eso hace que pueda jugar en varias posiciones. En la Selección Juvenil me están poniendo de lateral volante, porque van a jugar con 5 en el fondo. Y en River muchas veces juego de delantero”, supo describirse este polifuncional futbolista que dio el gran salto desde la Sexta División directamente a la Reserva, donde disputó cinco partidos (su debut oficial fue el 14 de febrero de 2020, en la victoria por 3 a 2 ante Banfield).

Santiago Simón junto a Lionel Messi en el predio de la AFA (IG: @santisimon7)

Simón, que mide 1,78 metro y maneja el perfil diestro, llegó al club de Núñez en 2013 -estuvo una semana a prueba- e hizo todo su recorrido desde las infantiles. Su amor con la pelota se inició a los cuatro años, en el club de la cooperativa de Tortuguitas, institución en la que jugó en paralelo con el Millonario durante sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

Su talento también lo llevó a generar interés en la Selección Argentina: disputó el Sudamericano Sub 17 del año pasado en 2019, donde el combinado dirigido por Pablo Aimar se proclamó campeón. También dijo presente en el Mundial de la categoría que se llevó adelante en Brasil. “Logramos lo que más quiere un futbolista, salir campeón con la camiseta argentina. Encima de la manera que se dio, ganándole a Brasil un partido histórico. Teníamos que hacerle tres goles. Fue heroico”, rememoró.

Santigo Simón tiene como espejo a Juanfer Quintero, pero también reconoció que suele mirar videos y partidos del brasileño Wilian (Arsenal) para copiarle la gambeta y el cambio de ritmo, y del colombiano Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), por su mano a mano y cómo se fabrica los espacios.

Franco Alfonso, otra de las joyas que blindó River (CAriverplate)

El otro que estampó su rúbrica con el club en los últimos días fue Franco Alfonso, joven nacido el 4 de mayo de 2002 en Morón y que compartió plantel con Simón. Su camino en el fútbol comenzó en el Baby Fútbol en el club El Porvenir, de Castelar, y luego pasó por Vélez, club que nunca terminó de ficharlo. En un encuentro ante el Millonario deslumbró con su talento y rápidamente lo propusieron de hacer una prueba bajo la atenta mirada de Gustavo Fermani y Juanjo Borrelli. Tras analizar su caso por tres días, los de Núñez en 2015 decidieron cerrar su desembarco.

El Enano, como es apodo dentro de los pasillos del River Camp (mide 1,64 metros), arrancó como enlace, pero actualmente se desempeña sobre la banda derecha del mediocampo. “Mi ídolo es Messi, y de River me gusta Juanfer Quintero, tiene una visión juego y una pegada que me encanta, y Palacios, que juega en mi puesto. También Hazard, a todos trato de copiarles cosas y después intento hacerlas en la cancha”, comentó al sitio oficial del club.

“Me piden que juegue y haga jugar a los demás. Ahora tengo más recorrido y llego seguido al gol. Soy más vertical y desequilibrante en el uno contra uno. Como en mis comienzos jugué de enganche, tengo un buen panorama de juego y meto asistencias para mis compañeros. Aunque esté sobre la derecha, cuando recibo la pelota, ya sé dónde están ubicados mis compañeros. Gambeteo menos y juego más simple”, se definió.

Durante estos días otros cuatro jóvenes del club se hicieron presente en las oficinas del Monumental, pero para extender sus vínculos (también hasta finales de 2022 y con una cláusula de salida de 20 millones de dólares: Leandro Peña Biafore (marcador central categoría 2003), Esteban Fernández (mediocampista categoría 2002), Tomás Galván (mediocampista categoría 2ooo) y Matías Benítez (delantero categoría 2000).

