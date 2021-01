Así fue la violenta pelea que espantó al presidente de UFC: temió por la vida del luchador y lo mandó directo al hospital

El resumen de la pelea entre Calvin Kattar y Max Holloway

Max Holloway tuvo un triunfo avasallante sobre Calvin Kattar en la UFC Fight Island. La actuación fue aplastante. Pero el derrotado no fue el único que la pasó mal: Dana White, líder de la empresa de artes marciales mixtas, temió por la vida del peleador, se enojó con el árbitro por no detener el combate y hasta le pidió a los auxiliares que trasladen con urgencia a Kattar al hospital.

Las imágenes se conocieron por intermedio de un video que compartió la propia UFC por sus canales oficiales para mostrar el detrás de escena del evento que tuvo como ganador a Holloway por decisión unánime hace una semana en Abu Dhabi. White siguió de cerca el evento junto con Din Thomas y Matt Serra y allí se nota cómo cambian lentamente sus comentarios hasta reconocer su preocupación por la salud de Kattar.

La alarma se dispara definitivamente hacia el cuarto round, pero antes de iniciar el quinto se acerca al vicepresidente ejecutivo de la UFC –Hunter Campbell– y se sincera: “Él recibió tanto castigo en esta pelea, me estoy volviendo loco un poco, hombre. No lo sé. No me gusta. Esto me recuerda el tipo de pelea en la que cuando termina, él camina hacia atrás y muere. Creo que el maldito Herb Dean debería haberlo detenido en la cuarta ronda. Se tambaleaba por todo el maldito lugar. Debería haber detenido la pelea allí mismo”.

La preocupación de Dana White en la pelea entre Calvin Kattar y Max Holloway

La presentación de Blessed Holloway por el peso pluma se transformó en la pelea de la noche y marcó un récord, según las estadísticas del propio organismo: conectó 445 golpes significativos durante los 25 minutos de la presentación contra los 133 que recibió por parte de su contrincante.

“No sé cuánto daño más quiero que Kattar sufra, hombre”, se lo escucha decir en uno de los tramos del video a White. En repetidas ocasiones también apunta contra la actuación del árbitro Herb Dean, a quien le pide terminar con la pelea. También expresa su sufrimiento durante el quinto round: “Esta maldita ronda no puede terminar lo suficientemente rápido para mí”.

La preocupación continuó y White le advirtió a Campbell que debían actuar rápido: “Cuando termine esta pelea, no hay que parar, no hablar. Lleva a este chico a una ambulancia y sácalo de aquí de inmediato. Lo quiero fuera de aquí. No hables con nadie y ve directamente al maldito hospital”.

"Cuando termine esta pelea, no hay que parar, no hablar. Lleva a este chico a una ambulancia" (Foto: @ufc)

Rápidamente, también se acerca a un grupo de auxiliares y les aclara en el mismo tono: “Lo quiero fuera de aquí. No hablen con nadie y van directo al hospital”. Paseándose por las inmediaciones del octágono, le expresa su disconformidad al ex campeón y comentarista televisivo Daniel Cormier: “Debería haberse detenido en la cuarta ronda”.

La pelea terminó con un 50-43, 50-43 y 50-42 que marcó la victoria sin discusiones en las tarjetas. Una vez camino a los vestuarios, Kattar (32 años) dialogó brevemente con el presidente de la UFC: “Vas directo al hospital, ¿ok? Sí, te cuidaremos”.

Según las informaciones que se conocieron en las últimas horas, el derrotado fue suspendido provisionalmente por seis meses como resultado de sus lesiones, teniendo en cuenta que se rompió la nariz y también fue suturado en su cabeza. Un médico deberá firmar su autorización para que pueda volver a pelear antes de la fecha señalada.

El combate estelar entre estos dos peleadores de peso pluma marcó el posicionamiento de Holloway tras perder en dos oportunidades seguidas contra Alexander Volkanovski, quien le arrebató el título de la divisional en diciembre del 2019 en decisión unánime y lo defendió nuevamente contra él en julio del 2020. La apabullante victoria sobre Kattar (6° en el ranking de la divisional) le permite sostenerse como el primer candidato a pelear nuevamente por el cinturón.

Cabe destacar que Volkanovski es considerado el 6° mejor peleador libra por libra de la UFC –ranking que lidera Khabib Nurmagomedov– y Holloway está octavo en ese escalafón que contabiliza a todos los luchadores.

Holloway es considerado el octavo mejor peleador libra por libra (Foto: @ufc)

