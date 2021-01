Un ídolo del Barcelona le aconsejó a Lionel Messi que se vaya al PSG y encendió las alarmas

Messi finaliza su contrato a final de temporada y podría marcharse libre a cualquier club (Reuters)

El Barcelona decidirá a su futuro presidente en las elecciones que están programadas para los primeros días de marzo pero que podrían adelantarse para el último fin de semana de febrero. Mientras tanto la especulación sobre lo que puede sucede con Lionel Messi es el principal foco de atención de los aficionado y de los propios candidatos que deben seducir al argentino con un proyecto futbolístico que lo invite a continuar en el club. De otra manera, el Diez podría tomar las maletas y marcharse hacia un nuevo rumbo.

Entre el puñado de clubes que se pelea por conseguir fichar a Messi, y que cuentan con una estructura económica de afrontar su salario, se destaca el París Saint-Germain (PSG), cuyo director deportivo, Leonardo, confirmó esta semana que el interés existe: “Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello”, declaró a la revista France Football. “Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el asunto”, aseguró.

Ahora, quien habló fue nada menos que Rivaldo, quien lució los colores azulgranas entre 1997 y 2002. El ex goleador no temió en aconsejar al rosarino y recomendarle que se marche del conjunto catalán: “El PSG sería una buena opción, un destino ideal para Messi. Primero, porque es un club muy bien estructurado. Pero es que además jugaría con Neymar en una liga, la francesa, en la que Messi seguro que brillaría sin problemas. Tiene un poco menos de nivel que La Liga o la Premier, así que podría gestionarse físicamente para luego afrontar en muy buena forma los compromisos de Champions”.

El embajador de Betfair insistió: “El PSG es uno de esos pocos clubes que podría pagar a Messi un salario como el que tiene ahora y además ayudaría mucho al crecimiento de la Ligue 1, que ha ido perdiendo fuerza en los últimos años frente a la Bundesliga o la Serie A. Yo creo que Messi tiene bastantes motivos para decir sí a la oferta del PSG”.

Messi es pretendido por el PSG (EFE)

Vale recordar que la MLS, liga estadounidense, y el Manchester City, son otros dos que pujan por La Pulga. Pero para Rivaldo está claro que debe mudarse a París para sumarse al equipo que tiene la Champions League como obsesión.

A su vez, el brasileño que ganó cuatro trofeos con el Barcelona, defendió a Messi tras su expulsión en la final de la Supercopa de España ante el Athletic Bilbao: “He leído muchas cosas sobre esa expulsión: que si está cansado y frustrado con la situación del club, consigo mismo… pero yo no lo veo así. Todos tenemos un día malo y a veces perdemos los nervios. Messi no es un alienígena, tiene sentimientos y es normal que algo así le haya pasado. Pero ya está, yo no le daría más importancia. Son cosas que a veces pasan en el punto y punto. No hay que buscarle tres pies al gato”.

Por esa agresión en el duelo que fue derrota por 3 a 2 de su equipo, cumplirá dos partidos de castigo y no podrá jugar el duelo ante el Cornellá por los 16avos de final de la Copa del Rey y el duelo frente al Elche por la 20ª fecha de la Liga de España. La jugada de la polémica se desarrolló a los 118 minutos de ese duelo que terminó coronando al club de Bilbao como campeón. El juez del partido debió recurrir a la Asistencia Arbitral por Video (VAR) para poder visualizar nuevamente la maniobra, ya que Messi y Assier Villalibre no se encontraban en su campo visual. Finalmente, tomó la decisión de mostrar la roja.

No fue una acción más en la carrera de Messi dentro del Blaugrana: fue la primera tarjeta roja en 754 partidos con la camiseta del club catalán. Cabe destacar que el castigo está en sintonía con acciones similares de esta temporada que tuvieron como protagonistas a Charles del Pontevedra y a Grego Sierra del Sabadell.

