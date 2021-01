Confianza absoluta: Palmeiras modificó su estadio en la previa del duelo con River y realizó una pintada sugerente

Palmeiras pintó una segunda Copa Libertadores en sus tribunas (@chomickirio)

“Al igual que nosotros marcamos tres goles aquí, River puede hacer lo mismo en nuestra casa. Independientemente del resultado de hoy, la serie es de ida y vuelta. Por lo tanto, usaremos nuestra fuerza mental para que nuestro equipo pueda imponer su filosofía de juego otra vez”, fueron las cautas palabras que esbozó el entrenador portugués Abel Ferreira tras vencer al equipo argentino por 3 a 0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Sin embargo, los hinchas del Palmeiras piensan muy distinto al director técnico, algo que quedó en evidencia con la nueva decoración que colocaron en el Allianz Parque. En las últimas horas, en una de sus cabeceras, pintaron dos Copas Libertadores y la leyenda “obsesión, la gloria eterna”.

Palmeiras se impuso por 3 a 0 ante River en Buenos Aires (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

El Verdao disputó 20 ediciones del máximo certamen continental, pero hasta el momento solamente pudo ganar el torneo en una oportunidad. Fue en 1999, cuando se impuso en la final ante Deportivo Cali de Colombia. Además cayó en tres finales: 1961(Peñarol de Uruguay), 1968 (Estudiantes de La Plata) y 2000 (Boca Juniors).

Al dibujar un segundo trofeo, el equipo brasileño dejó en claro la extrema confianza que se tienen para consagrarse campeones en una eventual final ante el Xeneize o Santos (en la ida, disputada en la Bombonera, igualaron 0 a 0).

Palmeiras se ve como campeón de la Copa Libertadores (@javigilnavarro)

Pese al desalentador panorama, River no baja los brazos y Marcelo Gallardo ya anunció que buscarán hacer un partido “épico” que le permita hacer historia y dar vuelta el adverso marcador. Aunque no lo confirmó, el Muñeco podría apostar por el ingreso del chileno Paulo Díaz en lugar del expulsado Jorge Carrascal, por lo que el Millonario cambiaría de esquema. “Necesitamos gente fresca física y mentalmente para hacer un partido de solidez defensiva, que no es solo la última línea. La idea es que podamos sostener el arco en cero porque nosotros seguimos generando situaciones de gol. Lo de los últimos dos partidos sin goles no es normal. Tenemos que mejorar la eficacia si queremos tener posibilidades”, advirtió el DT.

“El fútbol te da la chance de que sea una historia diferente. Todavía tenemos una posibilidad y me quiero aferrar a ella. Mañana tenemos un partido que tenemos que remar porque tenemos que ir de atrás ante un rival difícil que mostró credenciales y que como nosotros es candidato. Remontar un 3 a 0 va a ser difícil, casi imposible, pero yo me voy a aferrar a esa posibilidad que tenemos”, recalcó el entrenador en conferencia de prensa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Gallardo, sobre su continuidad y sus detractores: “Los que me están esperando, que sigan esperando”

La sorprendente respuesta de Teo Gutiérrez cuando le preguntaron si jugaría en Boca: los dardos con Miguel Ángel Russo

Le robaron el teléfono a un periodista mientras narraba en vivo el banderazo de River