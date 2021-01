Un jugador se enteró de que tenía coronavirus en pleno partido de la qualy del Abierto de Australia

El estadounidense Denis Kudla dio positivo de coronavirus (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El Abierto de Australia puede disputarse en este 2021 a costa de una serie de estrictos protocolos sanitarios que se han puesto en marcha en el marco de la pandemia de covid-19. A pesar de todas las medidas de prevención que se han tomado en la previa, en el comienzo de la qualy han comenzado a registrarse los primeros casos positivos. Tal es el caso del estadounidense Denis Kudla, quien vivió una situación peculiar en Doha, la sede elegida para este tramo del certamen.

El jugador que ocupa el puesto 114° de la ATP se enteró del diagnóstico positivo mientras jugaba su partido de la clasificación ante el marroquí Elliot Benchetrit. En ese preciso momento, el médico del torneo informó el resultado del test a un supervisor y este transmitió la noticia al entrenador del jugador que en ese momento tenía una ventaja de 6-4 y 5-3 en el marcador. El encuentro continuó hasta que ganó el siguiente juego y selló la victoria. Sin embargo, posteriormente fue descalificado.

“La regla dice que hay que terminar el juego en disputa antes de parar el partido y al ganarlo él no tuve opción. Si me hubiera puesto 5-4 el triunfo era mío”, explicó Benchetrit (221°) al sitio especializado Tennis Major en una conversación telefónica. A pesar de la descalificación de Kudla, es altamente probable que al tenista nacido en Niza y recientemente nacionalizado marroquí tampoco se le de por ganado el partido: será considerado contacto estrecho de su rival y deberá cumplir con una cuarentena de diez días.

El estadounidense fue descalificado (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El de Kudla es el tercer positivo de coronavirus en lo que va del certamen, tras los casos de los argentinos Juan Pablo Ficovich y Francisco Cerúndolo. “Lamentablemente hoy di positivo de COVID. Me encuentro bien de salud, pero no voy a poder seguir compitiendo en el torneo. Voy a cumplir con los días de aislamiento que me digan y saldré con mas fuerzas que antes. Se acabo el Australian Open pero todo sigue Gracias a todos”, escribió en sus redes sociales este último.

Tras la fase de clasificación en Doha (rama masculina) y Dubai (femenina), los cuadros principales del Abierto de Australia, primer ‘Grand Slam’ de la temporada, comenzarán en la segunda semana de febrero, un retraso de casi un mes respecto a sus fechas más tradicionales e inicialmente programadas. Por las restricciones del coronavirus, el certamen se jugará del 8 al 21.

