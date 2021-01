El árbitro Adalid Maganda y su polémica actuación en el Toluca contra Querétaro

Las miradas del encuentro terminaron en el cuerpo arbitral encabezado por el polémico silbante mexicano, Adalid Maganda (Foto: Cuartoscuro)

En el partido entre Toluca y Querétaro no fueron protagonistas los 22 futbolistas que estaban en la cancha. Las miradas terminaron en el cuerpo arbitral encabezado por el polémico silbante mexicano, Adalid Maganda.

Fueron en varias ocasiones donde las decisiones de Maganda terminaron afectando en jugadas que cambiaron el marcador del encuentro. Por ello, varios analistas se volcaron contra el nazareno por su trompicado trabajo con el silbato este domingo.

Uno de ellos fue el ex silbante mexicano, Felipe Ramos Rizo. “Por favor esto es penal a favor de Querétaro. Hay que darle las gracias, Adali Maganda no está para arbitrar en LIGA MX”, escribió en su cuenta de Twitter.

Otro de ellos fue el periodista Ignacio “Fantasma” Suárez. El también columnista indicó que los Gallos Blancos fueron afectados por el trabajo del árbitro central y calificó como un robo las decisiones que le terminaron dando el duelo a los Diablos.

Fueron en varias ocasiones donde las decisiones de Maganda terminaron afectando en jugadas que cambiaron el marcador del encuentro (Foto: Twitter/ @Club_Queretaro)

“A @Club_Queretaro fue acuchillado por Maganda, les “robó” un gol legítimo y al final un penal clarísimo. Definitivamente influyó en el marcador. En su funcionamiento no fue constante, se fue perdiendo. Solo tuvo chispazos. Habrá que poner en forma a Valencia y Montero”, opinó en la misma red social.

Y es que hubo varias jugadas polémicas durante el duelo en el Estadio Nemesio Diez. El primero de ellos fue al minuto 10, cuando el portero Luis García salió de manera errónea por un balón, dejando el arco abierto para que la ofensiva queretana anotara. Sin embargo, Maganda marcó una falta y anuló el gol.

El segundo de ellos fue al minuto 24 en el penal anotado por Ángel Sepúlveda. La diana debió de ser anulada y la pena máxima debió repetirse, ya que uno de los futbolistas de los Gallos ingresó al área antes del golpeo a la esférica.

La última jugada fue en los minutos finales del encuentro. Al 87′, William da Silva metió la mano dentro del área, razón por la que el VAR solicitó una revisión en la pantalla por un posible penalti.

Varios analistas se volcaron contra el nazareno por su trompicado trabajo con el silbato este domingo (Foto: EFE)

El silbante fue a ver la repetición, pero tardó cuatro minutos en regresar a la cancha. Después de ver las evidencias, Adalid Maganda decidió no marcar la pena máxima, a pesar de que la mano era contundente.

La incredulidad se notaba en la cara de los visitantes, en especial la del técnico Héctor “Pity” Altamirano. A pesar de ello, el la conferencia de prensa prefirió no hablar sobre el arbitraje, por lo que se enfocó en el funcionamiento de su equipo.

“Me voy a enfocar en lo que nos faltó a nosotros, de lo demás habrá gente que se encargue, a mí solo me toca corregir lo que no se hizo bien y trabajar en lo que se hizo en la pretemporada. Pudimos generar algunas líneas de pase, pero nos faltó ser más precisos para poder generar más, insisto, nuestro trabajo tendrá que enfocarse en volvernos más sólidos. Solo me preocupa que mi equipo pueda mejorar y convertirse en un equipo sólido”, mencionó.

A pesar de los errores, los técnico prefirieron guardar silencio sobre el trabajo del cuerpo arbitral (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

A su vez, el timonel escarlata, Hernán Cristante, defendió el uso del VAR en el fútbol. Señaló que es una herramienta que llega a demorar el trabajo de los nazarenos, por lo que no debe perder la paciencia por el calor del juego.

“Uno no cuestiona las fallas que marca el árbitro, por ahí se tardaron mucho tiempo, siempre dije que el VAR es un instrumento muy útil para el árbitro. Cuando se demoran, ponen más dudas en un trabajo que es más complicado que el de ellos. No me desesperé nunca, no puedo dejar la pasión de lado”, apuntó.

