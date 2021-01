Santiago Ormeño, el delantero peruano que desea jugar con la Selección Mexicana el Mundial de Qatar 2022

Santiago Ormeño sigue en plan grande con el Puebla FC. Durante la primera jornada del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, marcó el primer gol del encuentro frente a Chivas de Guadalajara que a la postre terminó en empate, 1-1.

Al minuto 37, cuando una conexión entre Javier Salas y Santiago Ormeño terminó con un fuerte cabezazo del delantero poblano que cruzó toda el área y venció a Raúl Gudiño.

Al final del encuentro, el delantero de 26 años declaró que le encantaría jugar para la Selección Mexicana. Cabe destacar que el futbolista puede representar tanto a Perú por ascendencia, como a México por nacimiento, pero hasta el momento, ninguno de los dos países ha tenido acercamiento con él.

Muy contento, nada mejor que arrancar haciendo un gol para la motivación y hacer un torneo igual o mejor que el pasado. A mí me encantaría jugar en la Selección, pero no ha habido nada, seguir haciendo goles, ayudando al equipo para ser tomado en cuenta

No es la primera vez que toca el tema, en octubre del año pasado, afirmó en entrevista con ESPN que la primera selección que muestre interés en él, la tomaría en cuenta.

Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie, pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí