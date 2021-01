Evander Holyfield anunció que está negociando para enfrentar a Mike Tyson: la millonaria cifra que planean ganar

Mike Tyson y Evander Holyfield podrían volver a enfrentarse (@merisdesigns)

Luego de lo que fue el regreso espectacular de Mike Tyson al cuadrilátero para enfrentar a sus 54 años a Roy Jones Jr., desde diversos portales internacionales se especula con cuál podría ser el próximo contrincante del ex campeón mundial de los pesos pesados que en un puñado de entrevistas ya ha manifestado su deseo de continuar con algunos duelos más. Ahora, el mismísimo Evander Holyfield ha confirmado que las tratativas están en marcha.

Ambos ex púgiles se encontraron entre las cuerdas por primera vez en noviembre de 1996, cuando Holyfield ganó por nocaut técnico y se quedó con el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Al año siguiente, en junio protagonizaron la pelea estelar de la velada llamada “The Sound and the Fury” (“El Sonido y la Furia”), que después se conoció como “The Bite of ’97” (“La Mordida del ’97”), que se celebró en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (Nevada). La bolsa repartía 30 millones de dólares para Tyson y 35 millones para el campeón, Holyfield, siendo la más cara de la historia hasta ese momento.

El combate logró notoriedad después de que Iron Mike le arrancase de un bocado parte de la oreja derecha a Holyfield, motivo por el cual fue descalificado y perdió su licencia de boxeo en el estado de Nevada, aunque luego la recuperó y pudo volver a boxear. Desde entonces, no han vuelto a medir fuerzas.

“La gente hace lo que elige hacer y, por la razón que sea, lo hace. La cosa es que si está destinado a ser, sucederá, de cualquier manera, es lo que es. Lo que puedo decirles es que mi equipo está hablando con la gerencia de Mike, así que estoy esperando una decisión. Se están comunicando ahora mismo. La cosa es que todavía estoy entrenando para esto, sé que algún día llegará este acuerdo y estoy listo para él. Estoy bien”, comentó Holyfield al sitio británico The Sun.

“Cuando hay una oportunidad disponible, me gusta sacar lo mejor de lo que tengo. Creo que si peleo contra Mike, la pelea generará USD 200 millones. Será la pelea más grande que haya. Esa es la verdad honesta. Creo que Mike ya tiene mi mensaje. Si va a hacerlo, lo hará, si no, entonces no lo hará. Es una decisión que tiene que tomar ahora y ambos tenemos que llegar a un acuerdo. No voy a decirle a nadie lo que voy a hacer, mi estrategia que planeo usar contra Mike, no quiero que nadie lo sepa”, aseveró el ex peleador de 58 años.

Mike Tyson ante Roy Jones Jr.

Tyson volvió a combatir en un duelo de ante Roy Jones Jr. en el Staples Center de Los Angeles. Más allá de demostrar que el paso del tiempo no le quitó su feroz nivel, lo que también impresionó fue la bolsa de dinero que se llevó por el combate dado que se trató de una contienda entre dos ex pugilistas y sin ningún tipo de título en juego.

Según se hizo público, el PPV tenía un precio de 50 dólares en EEUU y la pelea se vendió a múltiples países, por lo que la recaudación total fue de 80 millones de dólares. De esa suma, Tyson recibió diez millones, mientras que Jones Jr. se quedó con un millón de la moneda estadounidense. Es por eso que Holyfield se entusiasma con la idea de volver a luchar ante él.

