Las emotivas anécdotas del Ratón Ayala sobre Diego Maradona y sus elogios a Lionel Messi

Roberto Fabián Ayala hablando sobre Diego Armando Maradona

Forma parte de una generación que dio todo por la selección argentina, pero que no pudo ganar nada a nivel mayores. Se trata de Roberto Fabián Ayala, el ex defensor que hoy es asistente del entrenador Lionel Scaloni. El Ratón, como se lo conoce, tuvo sus primeras convocatorias al combinado nacional con 21 años en la primera etapa de Alfio Basile. Fue antes del Mundial 1994 y en esa época conoció a Diego Armando Maradona a quien recordó con mucha emoción.

“Todo lo que puedas decir de Diego Maradona es poco. Tengo una cinta firmada por él, donde Ronaldo me dijo eso de la patada (el delantero brasileño dijo que fue el defensor que más le pegó), Diego estaba. Termina el partido y estábamos los dos sentados en el vestuario, se saca la cinta de capitán y me la regala. Yo entendía, no sabía qué hacer –jamás le había pedido nada a nadie- entonces le digo ‘¿Diego, por favor, me la podés firmar?’ Y me la dedicó, me puso ‘para mi capitán’. A partir de ahí y ahora que hay que hablar de él, lo quiero recordar bien. Me duele hoy que no esté entre nosotros, pero sí, fue un tipo que me hizo feliz”, aseguró en una entrevista en el programa Líbero (TyC Sports).

“Era un tipo que sabía con la persona con la que estaba hablando. Por ejemplo, yo tuve un problema el día anterior o hace muy poco tiempo y él lo sabía. Y algo más, él te hacía creer que eras muy bueno. Yo me acuerdo las arengas que hizo en el 2006 (Mundial) antes de entrar en los partidos, yo me quería comer la cancha. Él bajaba al vestuario y daba la arenga y era impresionante”, agregó el campeón olímpico en Atenas 2004, en lo que fue la primera Medalla de Oro para el fútbol.

En 1995, Ayala fue el primer argentino en jugar en el Napoli después de Maradona. Llegó y se encontró con una ciudad que ya tenía un culto de adoración por El Pelusa. “Voy a un restaurante a comer por primera vez y a la hora de pagar la cuenta vino el dueño, me saludó, nos sacamos una foto, y me dijo ‘acá un argentino no paga, porque ya Diego nos pagó con creces con todo lo que nos dio’”.

Lionel Messi (@afaseleccion)

Además de tratar a Maradona, Ayala compartió plantel con Lionel Messi en sus inicios en la selección mayor y estuvieron en el Mundial de Alemania 2006. “Es una bestia. Es alguien común, que quiere ser tratado como uno más. Y juega tan lindo, tan bien”, afirmó. “Yo lo disfruté como compañero y disfruto tenerlo acá, hoy ya como referente en todo sentido por la importancia que tiene para sus compañeros y cómo se comunica. Él quiere estar acá, siente a la selección. Ojalá el destino le regale algo con esta camiseta, porque él lo busca y lo quiere más que nadie”, señaló.

Sobre el rol de Leo en el equipo argentino, aseveró que: “Messi es líder desde el juego pero también con palabras. Yo lo noto por el comportamiento que va teniendo con sus propios compañeros. Veo como se manejan, entonces te das cuenta que estás delante de un referente”.

Ayala también vivió su epílogo en el seleccionado de la mano del Coco Basile. Su último partido fue luego de la final en la Copa América 2007 donde se perdió 0-3 ante Brasil. “Tras perder esa final, en la cena le pedí la palabra al Coco. En ese partido me tocó hacer un gol en contra. Muchos me decían que no me tendría que haber retirado, pero yo sentía que era el momento”, concluyó.

Seguí leyendo

Diego Jr. viaja para despedir a su padre y habló de la sucesión: “Hay lados oscuros, sorprende que sólo tres coches estén en la herencia”

Toda la verdad sobre la enigmática casa de Maradona en Cuba: por qué no se puede vender, la “obra de arte” del “Diez” que atesora, y el destino que podría tener

A 28 años del día que Maradona se disfrazó de Rey Mago y habló sobre la lucha contra el racismo