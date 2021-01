A 28 años del día que Maradona se disfrazó de Rey Mago y habló sobre la lucha contra el racismo

Maradona junto a Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna arriba de un carruaje paseando por Sevilla (Twitter: @SevillaFC)

Durante la temporada 1992-1993, Diego Armando Maradona abandonó el Napoli luego de dejar su sello en la historia del club italiano: había decidido probar suerte nuevamente en España pero esta vez con la camiseta del Sevilla. Como siempre, cada lugar que el Diez pisó tiene una historia que contar y este 6 de enero se cumple un nuevo aniversario de una mítica anécdota con el Día de Reyes Magos.

Como en todos los arranques del primer mes del año, el sexto día del mismo es el día que Gaspar, Melchor y Baltasar regalan juguetes a niños alrededor del mundo. En este caso, Maradona junto a Diego Simeone, hoy entrenador del Atlético de Madrid, y Diego Rodríguez, futbolistas del conjunto español, fueron los encargados de disfrazarse como los míticos personajes.

Pelusa eligió ser Baltasar y, al mismo tiempo, mandó un mensaje en contra de la discriminación. “Fue el día más lindo de mi vida. Me encantó ser Rey Mago y, sobre todo, Baltasar. Todos los negros son mal mirados por culpa de una ola de racismo. El color del corazón es el que cuenta, el color de la piel no tiene nada que ver”, declaró en charla con el diario español Marca en 1993. Y agregó: “No le he pedido nada porque yo ya soy demasiado grande para pedir algo a los Reyes Magos. Eso sí, me gustaría una victoria ante el Barcelona, que es nuestro rival inmediato”. ¿El resultado? Un 0-0 en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán.

Maradona junto a Simeone y Rodríguez repartieron juguetes por la ciudad el 6 de enero de 1993

Pero aquella jornada inolvidable, Maradona estuvo junto a Claudia Villafañe y sus dos hijas (Dalma y Gianinna) en un carruaje tirado por caballos para visitar el Hospital de San Juan de Dios y el Sanatorio del Gran Poder con la intención de regalarle juguetes a los niños que se encontraban allí internados. Además, luego regresó a las instalaciones del club para hacer lo mismo pero con los hijos de los empleados del cuadro español. Hasta el mismo Diez lo describió como “el día más lindo de mi vida” luego de una jornada a pura acción benéfica.

Maradona llegó al Sevilla en septiembre del 1992 a sus 32 años. Disputó la temporada de dicho año y era su vuelta al fútbol tras la primera sanción que sufrió por parte de la FIFA tras dar positivo por consumo de cocaína. El entrenador de los Blanquirrojos en ese entonces era Carlos Salvador Bilardo y fue un pilar clave en la contratación de Pelusa. Debutó en La Liga el 4 de octubre frente al Athletic Club del Bilbao y recibió una temible patada de Andoni Lakabeg.

Pelusa defendió los colores del Sevilla sólo por una temporada

Poco a poco la relación entre el astro argentina y la dirigencia del club ibérico se fue desgastando hasta que sucedió un problema que rompió el vínculo definitivamente: Argentina disputaba la Copa Artemio Franchi en la que el campeón de la Copa América jugaba un partido único frente a su par de la Eurocopa, en este caso Dinamarca. Maradona decidió viajar bajo advertencias de los directivos del Sevilla y terminó recibiendo una multa de un millón de pesetas.

Cerró su paso por España con 30 encuentros oficiales disputados y anotó siete goles repartidos entre La Liga y la Copa del Rey. Además, jugó varios amistosos como contra el Bayern Múnich donde participó en dos de los tres goles de su equipo, frente a Boca y hasta estuvo en un viaje por Turquía donde se toparon con el Galatasaray.

