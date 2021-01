Diego Jr. viaja para despedir a su padre y habló de la sucesión: “Hay lados oscuros, sorprende que sólo tres coches estén en la herencia”

Diego Jr. no había podido viajar para estar en el velorio de su padre (Foto: EFE)

Desde la muerte de Diego Armando Maradona uno de los temas centrales pasó a ser la herencia que dejó el campeón del mundo con la selección argentina en México 86. Uno de los últimos en aparecer en escena es Diego Sinagra Maradona, también conocido como Diego Jr, el hijo napolitano que tuvo el ex futbolista con Cristiana Sinagra.

En diálogo con Il Mattino, el joven de 34 años, explicó que, si la pandemia y las restricciones sanitarias se lo permiten, viajará este fin de semana rumbo a Buenos Aires para poder despedirse de su padre, ya que es el único de sus herederos que no pudo estar ni en el velorio ni en el entierro, teniendo en cuenta que en ese momento se encontraba internado en una clínica en Nápoles por haber contraído coronavirus.

“El objetivo principal del viaje es despedirme de papá y darle un beso ya que no estuve presente en su funeral”, explicó el también ex deportista, quien viajará junto a su pareja, Nunzia Pennino, y sus hijos. El rotativo, además, puntualiza que buscará “hacer un balance de la situación con sus hermanos y conocer la verdad”.

Al ser consultado puntualmente sobre la herencia, Diego Jr explicó: “Tengo un abogado en Argentina, Luis Enrique Rey, con quien hablo hasta cinco veces al día. Tengo plena confianza en él y es el único que lleva mi situación desde un punto de vista legal. Me ha sorprendido, sinceramente, que el abogado Morla haya declarado que sólo tres coches forman parte de la herencia de mi padre. Hay muchos lados oscuros. Quiero verlo todo claro”.

Los otros descendientes son Dalma y Gianinna (fruto del matrimonio del Diez con Claudia Villafañe), Jana y Dieguito Fernando; y todos cuentan con distintos representantes legales.

Durante la entrevista, el ex integrante de la selección de fútbol playa de Italia confesó cuál era el pensamiento de su padre con respecto a este tema: “Papá tenía un poco de melancolía, cualquiera que lo conocía lo sabe bien. A veces en broma, a veces de una manera más seria, nos hablaba de la muerte. Y siempre decía que nos dejaría todo a los niños. Siempre me repitió: ‘Todo lo que hago es por ustedes y sus familias, para que puedan vivir bien y no tengan que conocer la pobreza’”.

“Estoy tranquilo porque nadie puede burlarse de la ley. Lo que no justifico es el inexplicable silencio: ¿parece posible que papá solo tuviera tres autos? Aclarar sería de gran ayuda para todos. Especular sobre chismes, herencias y pseudo riñas es lo último que papá hubiera querido”, puntualizó el descendiente de Maradona con una clara referencia al entorno que tenía el ex entrenador de Gimnasia de La Plata durante los últimos años. Además aclaró que no está en “guerra” con sus hermanos, sino que “es un deber de nuestra parte poner fin a este lío”.

Estas últimas palabras están ligadas a las declaraciones de Sebastián Baglietto, quien fue designado como administrador de la sucesión de Maradona. El encargado de custodiar los bienes, en diálogo con el mismo medio, sostuvo que no puede dar mayores precisiones con respecto a los montos de la herencia debido a que “el anterior abogado (Matías Morla) prácticamente no ha entregado datos. Sólo sobre tres coches”. Además, manifestó: “Se niega a transferir documentos administrativos, no ha entregado datos ni informes de ningún tipo y no ha presentado las cuentas. Extraño, ¿no?”.

Los tres autos a los que hacen referencia se tratarían de los tres BMW entregados días atrás, aunque la información también indica que en el país hay también una camioneta Mercedes Benz. Al mismo tiempo, Mauricio D’Alessandro –abogado de Matías Morla– comentó públicamente en el pasado que hay “algunos automóviles repartidos por el mundo” como el Rolls Royce propiedad de Maradona que está en Dubai o el Hunta Overcomer que quedó en Bielorrusia.

