Cuca, entrenador del Santos, explotó contra el VAR y aseguró que el resultado de la ida favoreció a Boca

Cuca se fue ofuscado de la Bombonera por el penal que no le dieron a Santos (REUTERS/Marcelo Endelli)

La serie de semifinales de la Copa Libertadores entre Boca y Santos quedó abierta tras el 0-0 apático registrado en la Bombonera. Hubo pocas emociones y una gran polémica: ¿hubo penal de Carlos Izquierdoz a Marinho a falta de un cuarto de hora para el final del juego? El club brasileño presentó una queja ante la Conmebol y advirtió que pedirá las grabaciones de la cabina del VAR para conocer qué fue lo que dialogaron los árbitros. Cuca, entrenador santista, se quejó en la conferencia de prensa posterior al match.

“Vinimos a ganar. Llegamos con cuatro delanteros y bajando los flancos para marcar, para ganar el partido. Jugamos un poco mejor que Boca y no es fácil. Hubo una jugada decisiva, que fue el penal que no marcaron ”, arremetió Alexi Stival.

Para el estratega del Peixe no hubo ninguna duda: “Marinho sufre la falta por encima y por el suelo. Esa jugada podría haber decidido el partido a nuestro favor. Fue un partido bien jugado que podríamos haber ganado”. Y agregó: “Tuvimos balones a los que no le entraron bien Kaio Jorge y Sandry. El arquero de Boca apenas vio la pelota. Si rematábamos bien, marcábamos. Y el penal no lo podemos dejar pasar porque fue claro. El VAR podría haber llamado, por supuesto ”.

Saludo entre técnicos: Russo y Cuca se saludan amistosamente en la Bombonera (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los paulistas le apuntaron al árbitro principal, el chileno Roberto Tobar, y también al responsable del VAR, el paraguayo Juan Gabriel Benítez: “El Santos enviará una carta a la Conmebol sobre el desempeño del VAR en el juego en Argentina. Es para expresar el descontento con la actuación del VAR en el partido ante Boca Juniors. Es extraña la no verificación del VAR en el borde del campo, en la jugada en la que Marinho fue arrojado en el área rival en el segundo tiempo”. Fueron las palabras del comunicado.

Marinho, el delantero implicado, sentenció: “Me tocaron dentro del área. No sé por qué el árbitro no miró el video del VAR. Podríamos haber ganado, pero jugar contra Boca es muy difícil”.

Respecto al resultado de la ida, opinó: “Un empate no nos da ventaja porque si empatamos 0 a 0 vamos a los penales y con cualquier otro empate, pasará Boca. Entonces el empate es más favorable a Boca que a nosotros. Pero ahora Boca visitará la Vila más famosa del mundo que es nuestra casa. Esa es la ventaja que tenemos. Y también tendremos la hinchada (virtual) como estuvo hoy aquí”. La revancha será el miércoles 13 de enero en Vila Belmiro, a partir de las 19:15.

