Santos estalló de furia por el penal no cobrado ante Boca y anunció que elevará un reclamo a la Conmebol

El comunicado de Santos tras el empate ante Boca por la primera semifinal de la Copa Libertadores

Con todo lo que hay en disputa en una semifinal de Copa Libertadores de América, el Santos no dejó pasar la jugada donde Carlos Izquierdoz lo cruzó a Marinho y el árbitro no cobró penal. Tampoco el VAR consideró que hubo falta. Faltaban 17 minutos para terminar el partido de ida en La Bombonera donde Boca y el equipo brasileño empataron en cero y esa jugada podría haber cambiado la historia de la fase. Por eso el club paulista informó que elevará un reclamo ante la Conmebol.

En su cuenta oficial de Instagram publicó informó sobre su queja a la entidad que rige el fútbol en Sudamérica. “El Santos enviará una carta a la Conmebol sobre el desempeño del VAR en el juego en Argentina”, se titula. Destaca que “es para expresar su descontento con la actuación del VAR en el partido ante Boca Juniors. Es extraña la no verificación del VAR en el borde del campo, en la jugada en la que Marinho fue arrojado en el área rival en el segundo tiempo”. Ese texto también se incluyó en un comunicado de prensa.

Santos reclama penal de Izquierdoz

“Me tocaron dentro del área. No sé por qué el árbitro no miró el video del VAR. Tranquilo, lo importante es sacar un resultado aquí. Podríamos haber ganado, pero jugar contra Boca es muy difícil”, señaló Marinho con la transmisión oficial. También habló su DT, Cuca, quien indicó que “Tuvimos una jugada decisiva, que fue penal a Marinho, sufre penal arriba y en el suelo. Pudo haber decidido el partido a nuestro favor”.

Luego de un pase en profundidad de Alison, el defensor Xeneize fue anticipado por Marinho. Ahí el zaguero argentino toca al delantero brasileño, quien quedó en el piso y se tomó la rodilla izquierda, esperando la pena máxima del árbitro.

Sin embargo, Roberto Tobar entendió que no hubo sido falta. Aguardó el análisis del VAR y como se determinó que no fue penal, el juez chileno ordenó el saque de arco para el equipo de La Ribera.

El análisis del Miguel Scime para Infobae afirma que hubo falta de Izquierdoz. En un partido chato con pocas situaciones de gol, la controversia por esta jugada acaparó mucha atención. Y la polémica continuará. Se trata de un penal que pudo valer la llave a la final del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

La bronca del Santos se hizo sentir y para ellos el partido no terminó este miércoles. Con su reclamo por el penal no cobrado, buscarán alguna definición en el escritorio. Habrá que ver si la Conmebol toma su queja y hace algo al respecto. Lo cierto es que, por ahora, los brasileños deberán esperar que el 13 de enero en San Pablo, Boca no convierta goles de visitante (valen doble), algo que podría definir la llave a favor del equipo de Miguel Ángel Russo.

Seguí leyendo

La gran polémica en Boca-Santos: por qué el árbitro Roberto Tobar debió cobrar penal de Izquierdoz a Marinho

En un partido discreto, Boca igualó 0-0 ante Santos en la primera semifinal de la Copa Libertadores