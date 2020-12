El conmovedor gesto de Mourinho con un jugador del Tottenham que pasó la Navidad lejos de su familia

Mourinho tuvo un cálido gesto con uno de sus futbolistas (Reuters)

Con el paso del tiempo, José Mourinho se transformó en una celebridad en el mundo del fútbol. Más allá de su importante historial ganador, que incluye 25 títulos en grandes equipos como el Inter de Milán, el Chelsea y hasta el propio Real Madrid, el entrenador portugués también es conocido por sus peculiares reacciones dentro y fuera del campo de juego.

En las últimas horas, uno de los futbolistas del actual plantel del Tottenham, equipo al que Mou arribó en noviembre de 2019 para reemplazar al destituido Mauricio Pochettino, contó detalles de un particular gesto que tuvo el DT luso con él. El español Sergio Reguilón, que llegó al club inglés en septiembre pasado cedido de la Casa Blanca, se refirió al regalo navideño que recibió.

“Llegamos a entrenar el día 25 a las tres y tenía una caja en mi sitio. Lo abro y era un cochinillo cocinado ya. Me dijo ‘sé que estás solo en Navidad y así no tienes que cocinar la cena y cenas bien’. Tiene detalles que la gente no sabe en el día a día, pero para un futbolista que esté pendiente de cómo estás tú aparte del fútbol es muy importante”, explicó Reguilón.

Sergio Reguilón llegó en septiembre y se transformó en un jugador clave para Mourinho (Reuters)

Según contó el defensor que comenzó su carrera en las divisiones inferiores del Real Madrid y que luego fue prestado al Logroñes y al Sevilla hasta recalar en Tottenham, la relación jugador-DT con Mourinho funcionó desde la primera vez que el portugués lo introdujo en el equipo titular. En lo que va de la temporada, el lateral derecho disputó 15 partidos con la camiseta de los Spurs. No marcó goles, pero sí repartió tres asistencias.

Es importante recordar que esta no es la primera vez que Mourinho le hizo un particular obsequio a Reguilón. Después de la victoria por 2-0 ante el Manchester City de Pep Guardiola en una jornada de la liga inglesa que se jugó hace un mes, el propio DT utilizó su cuenta de Instagram para publicar el regalo para con él defensor de origen español.

“Una promesa es una promesa. Me costó 500 libras pero cumplo mis promesas Sergio Reguilón”, escribió el portugués en su perfil oficial y lo acompañó con una foto en la que se mostraba con el defensor de 23 años y una pieza de Jamón Ibérico 5J valuada en unos 660 dólares según advirtió el propio Mou. El futbolista compartió la publicación con emojis de sonrisas.

Jose Mourinho y Reguilon con la pata de jamón que el DT le regaló al defensor en noviembre pasado (IG: @josemourinho)

Después de 16 fechas, el Tottenham lleva una racha de cuatro partidos sin victorias en la Premier League, lo que le hizo perder la posición de liderazgo. El conjunto de Mourinho suma 26 puntos y se ubica en la séptima posición, a seis unidades del Liverpool de Jürgen Klopp, el hoy líder de la máxima competencia de fútbol en Inglaterra. Además, los Spurs disputarán en febrero próximo la instancia de 32avos de final de la Europa League: allí se verán las caras frente al Wolfsberger AC, que milita en la liga de Austria.

