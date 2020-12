El estremecedor relato del representante de Maximiliano Pereira sobre cómo murió el futbolista uruguayo

(@CentralEspFC)

El fútbol uruguayo está de luto por la muerte de Maximiliano Pereira. El jugador de Central de Español de la segunda división paseaba con su esposa cuando se metió al agua sin saber nadar y desapareció. Tras una intensa búsqueda de parte de los buzos de la Armada nacional en el lago del Salto del Penitente, el futbolista uruguayo fue encontrado sin vida.

Si bien en un primer momento se informó que el jugador de 27 años había sufrido un accidente en la zona rocosa del lago de la ciudad de Minas, el representante lo negó. “No pasó porque él se haya querido sacar una foto o porque saltó de una roca a otra. Agustina (su esposa) me lo relató y Maxi no tuvo ningún accidente. El tema es que él no sabía nadar”, informó Martín Del Campo.

En diálogo con el programa Cien por ciento deportes de radio Sport890, el agente brindó un estremecedor relato sobre cómo murió el futbolista uruguayo. “No hacía mucho calor y él le decía a la mujer que se quería meter en el agua. Ella le dijo que no porque no sabía nadar. Se metió caminando. Maxi salió cuando se zambulló, pero luego se volvió a sumergir y se dio todo esto”, explicó.

La muerte de Maximiliano Pereira generó una profunda conmoción en Uruguay y hubo muchos mensajes en las redes sociales. También se informó que su esposa Agustina está embarazada de tres meses. Si bien la pareja del futbolista está recibiendo contención psicológica, Del Campo adelantó que le solicitará a la Mutual de Futbolistas una ayuda económica.

Maximiliano Pereira inició como futbolista profesional en Cerro, club en el que permaneció entre 2012 y 2014 antes de ser traspasado al Miramar de Misiones en donde sólo jugó una temporada.

Posteriormente se unió a Racing de de Montevideo en 2016 hasta que dos años más tarde emprendió viaje rumbo a Bolivia para vestir los colores del Sport Boys. Tras ese breve paso por el país boliviano, fichó por el Deportivo Santani paraguayo, hasta que finalmente, en 2020 regresó a Uruguay, en donde jugó con Liverpool y se coronó campeón de la Supercopa Uruguaya, con varios minutos jugados en la definición ante Nacional de Montevideo. Luego arribó a Central Español, aunque como informó su representante, Pereira tenía todo arreglado para pasar al Manta de Ecuador.

Fue su club anterior el que se sumó a la cadena de mensajes que se publicaron en las redes sociales. “Ese beso quedará en el recuerdo de todos. Que en paz descanses, Maxi”, escribió la cuenta oficial del club con el que ganó la final de la Supercopa uruguaya ante Nacional. En la foto junto al texto se lo puede ver besando la Copa tras el triunfo por 4-2.

“Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de Maximiliano Pereira, jugador de nuestro club. Enviamos el más sentido pésame a su familia y allegados. La familia de Central Español Fútbol Club te recordará siempre”, fue el mensaje de su actual club tras enterarse de la muerte del defensor central.

“El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento del jugador Maximiliano Pereira. A familiares y amigos, así como a las instituciones que defendió, nuestras condolencias”, fue otro tuit. “Nos adherimos al saludo. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos. QEPD”, escribieron desde Miramar Misiones.

