Secretario de salud fue contundente con la afición de Tigres en caso de ganar la Concachampions: “No vengan a la Macroplaza”

Manuel de la O Cavazos, secretario de salud de Nuevo León, hizo un llamado a la afición para que no festejen en la Macroplaza (Foto: Daniel Becerril/ Reuters)

Este martes es la gran final de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde Tigres buscará terminar con la sequía de títulos internacionales. Sin embargo, de quedar campeón ante Los Angeles FC, no podrán festejar el triunfo por la pandemia de COVID-19.

Por ello, Manuel de la O Cavazos, secretario de salud de Nuevo León, hizo un llamado a la afición para que no festejen en la Macroplaza, sitio común para las celebraciones deportivas locales. Esto porque la identidad norteña está en semáforo naranja, lo que significa riesgo alto de contagio.

“Hoy juegan los Tigres contra el equipo de Los Ángeles, si ganan quiero pedirles un favor: no vengan a la Macroplaza, me encantaría que ganara mi equipo Tigres, pero si hoy ganan no vengan a la Macroplaza, no vamos a iluminar el Palacio de Gobierno”, comentó el funcionario en conferencia de prensa.

El secretario explicó que, para evitar la tentación de una celebración, mantendrán apagadas las luces del zócalo de la ciudad de Monterrey (Foto: Secretaría de Salud Nuevo León)

El secretario explicó que, para evitar la tentación de una celebración, mantendrán apagadas las luces del zócalo de la ciudad de Monterrey. Recordó que México atraviesa por momentos complicados por la enfermedad, así que lo importante es “ganarle al virus”.

“Habíamos pensado iluminarlo para que hubiera algo para celebrar después de tanto sufrimiento y dolor, hoy no es para iluminar el Palacio, no es conveniente que vengan a la Macroplaza, si gana nuestro equipo, a celebrar en nuestra casa, con los que viven con nosotros, así como los Tigres espero que ganen, debemos ganarle la batalla al virus”, finalizó.

Y es que, hasta el reporte de este martes, la Secretaría de Salud (SSa) informó que en el país hay 1,338,426 casos positivos acumulados y 119,495 fallecimientos por coronavirus desde que inició la epidemia en el territorio.

En las últimas 24 horas hay 12,511 contagios y 897 muertes por la enfermedad. Además, la dependencia estimó que 85,591 (6%) pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

A su vez, tres entidades se encuentran en semáforo rojo (riesgo máximo de contagio) y 24 en naranja. Tres más están en amarillo (riesgo medio de contagio) y solo dos se encuentran en en verde (riesgo bajo de contagio).

Tigres por la hazaña

Los Tigres deben de pasar por encima de Los Angles FC, donde milita Carlos Vela, para salir campeón (Foto: Reinhold Matay/ USA TODAY)

El equipo regiomontano es de los más ganadores de la última década del balompié azteca. Sin embargo, su poderío en la Liga MX no se ve reflejado en las competencias internacionales, pues nunca han podido conseguir un campeonato de esta categoría.

Los universitarios suman cuatro títulos de Liga y otras dos finales en la década, lo que los convierte en el cuadro mexicano de mejores resultados en el principal torneo del país. Lo curioso es que en la Concacaf perdió las finales de 2016, 2017 y 2019, así como la Copa Libertadores de América de 2015 contra River Plate.

Esto podría cambiar si consiguen el título del máximo torneo a nivel de clubes de la Concacaf. Sin embargo, primero deben de pasar por encima de Los Angeles FC, donde milita Carlos Vela, y que han eliminado a tres equipos mexicanos en la presente campaña.

La gran final de la Liga de Campeones será este martes 22 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Exploria Stadium, en la burbuja de Orlando, Florida.

