“Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos”: la emotiva despedida de Miguel Herrera del Club América

Sin importar las críticas o señalamientos en su contra, Herrera fue contundente y dijo que la afición del América “siempre estará en su corazón” (Fotografía: EFE/David Martinez Pelcastre)

A pesar de que Miguel Herrera fue cesado por la puerta de atrás del Club América, el estratega mexicano no se olvidó de la afición azulcrema y decidió dedicarles algunas palabras que compartió a través de sus redes sociales.

Mediante un comunicado oficial, “El Piojo” se sinceró y despidió de la hinchada americanista en lo que fue su segundo periodo al frente de uno de los equipos más populares de México.

“Quedo infinitamente agradecido con la afición americanista que, gracias a ellos con su exigencia y apoyo, me mantuvieron alerta para lograr los éxitos y estuvieran contentos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos”, se lee en la publicación difundida en Twitter.

Luego de que fuera eliminado por LAFC en la ronda de semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, diversos aficionados se manifestaron en redes sociales con el hashtag “Fuera Piojo”, consigna que se hacía popular cada vez que las Águilas sufrían un descalabro al interior de la cancha.

“A veces fracasé en el intento, pero ustedes con sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr los objetivos”, añadió el también ex técnico de la Selección Mexicana de Fútbol.

Su segunda etapa en la organización americanista comenzó en mayo del 2017 (Apertura 2017), periodo en el que ganó un campeonato en la Liga MX (Apertura 2018), una Copa MX (2019) y el Campeón de Campeones (2019) (Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

Siguiendo esta misma línea, Miguel Herrera agradeció a la directiva, staff y jugadores que lo acompañaron durante todo su periodo en Coapa. Reconoció que al interior de la institución “siempre recibió muestras de cariño”, además resaltó que pese a todo, la afición del América “se merece más títulos”.

Al final, Miguel Herrera reiteró su agradecimiento y señaló que “la vida siempre da revanchas y yo por mi parte, buscaré nuevos horizontes para dar el 100 por ciento como siempre lo he hecho”.

Logros con los que empató a Raúl Cárdenas y Jorge Vieira como los estrategas con más campeonato en el club. Además, le pertenece el récord de el mayor número de victorias para un entrenador en la historia del equipo.

El Piojo, como también es conocido el estrategia mexicanos, comenzó en el Apertura 2012 y fue hasta el Apertura 2013, porque tomó el mando de la Selección Mexicana de Fútbol para enfrentar el repechaje al Mundial del 2014.

El torneo Guardianes 2021 (Torneo Clausura 2021) está programado comenzará el viernes 8 de enero (Foto: REUTERS/Henry Romero)

En la primer etapa, hizo que los azulcremas disputaran dos finales y ganó la del Clausura 2013, ante Cruz Azul y perdió la del Apertura 2013 ante León.

Una de las cualidades de Herrera en el equipo de Coapa fue su constancia en el boleto de la Liguilla. Habrá que recordar que en junio el entrenador había firmando contrato de renovación con la organización hasta el 2024.

El torneo Guardianes 2021 (Torneo Clausura 2021) está programado comenzará el viernes 8 de enero. En la jornada 1, América recibirá a Atlético de San Luis, en el Estadio Azteca, partido que se disputará el 9 de enero, a las 22 horas.

