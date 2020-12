Las últimas butacas libres para la F1 del 2021: la promesa que sumó Alpha Tauri, el mega contrato que espera Hamilton y el sueño de Checo Pérez

Sólo quedan tres espacios disponibles para el 2021 en la Fórmula 1 (Foto: Reuters)

La temporada 2020 de la Fórmula 1 ya es historia. Como se esperaba, Lewis Hamilton volvió a mostrar por qué es el mejor piloto a bordo del auto más dominante de la categoría y festejó su séptimo título con el que alcanzó en la estadística al alemán Michael Schumacher. Después de un año atípico para la Máxima, que se vio atravesada por el impacto que generó el coronavirus en el deporte mundial, el 2021 será especial.

El próximo campeonato será el último con el escenario actual ya que en 2022 entrarán en vigor los fuertes cambios que impulsó la Federación Internacional del Automóvil para el reglamento técnico, financiero y deportivo de los equipos con el objetivo de generar mayor competencia en una categoría que viene siendo dominada a placer por la escudería Mercedes. El año que se avecina será un quiebre en la historia de la categoría.

Durante las últimas horas, Alpha Tauri confirmó la butaca número 18: el japonés Yuki Tsunoda desembarcará en el lugar de ruso Daniil Kvyat y será el acompañante del francés Pierre Gasly. De esta manera, sólo quedan formalmente dos lugares disponibles para la grilla de largada de la que será la temporada número 72 de la Fórmula 1. Sin embargo, una de ellas está reservada para la renovación de Lewis Hamilton, algo que es un hecho. ¿El otro? El sitio disponible en Red Bull Racing para ser el compañero de Max Verstappen.

Más allá de estas vacantes, y a pesar que el último campeón fue inscripto por las Flechas de Plata en el cronograma 2021 de la FIA, todavía resta cerrar una aspecto trascendental para el piloto británico. “Esperemos que en las próximas semanas”, respondió Hamilton cuando le preguntaron sobre cuándo se confirmará su continuidad en Mercedes tras terminar en el tercer puesto del Gran Premio de Abu Dhabi.

“Nos encantaría tenerlo listo antes de Navidad. Planeo y quiero estar aquí el año que viene. Creo que nosotros, como equipo, tenemos más cosas por hacer juntos, tanto dentro del deporte como fuera del mismo”, agregó en referencia a su deseo de sellar en breve el nuevo contrato que lo ligará con el equipo que dirige Toto Wolff.

Desde hace meses que uno de los temas salientes en el mundo de la F1 es saber, finalmente, cuánto cobrará Hamilton. Próximo a cumplir los 36 años el 7 de enero, el británico se transformó en el hombre récord de la categoría. Además de igualar a Schumacher en cantidad de títulos (7), ya se convirtió en el piloto que más carreras ganó (95), que logró más pole positions (98) y que más veces se subió al podio en la historia de la categoría (165).

El británico referente del movimiento contra el racismo Black Lives Matter aguarda una oferta por los próximos tres años para firmar el nuevo vínculo con Mercedes. Según la prensa inglesa, el monto total del contrato de Hamilton podría ascender a los 130 millones de euros para seguir como el máximo referente de la escudería campeona hasta 2023.

Lewis Hamilton ganó su séptimo título en la Fórmula 1 (Foto: Reuters)

“Tendremos esta conversación”, dijo el propio Wolff en diálogo con los medios en Abu Dhabi. “Nos retrasamos, pero siempre dijimos que lo haríamos después de ganar el título, pero luego el virus nos retrasó otros 10 días, dos semanas”, explicó el director del equipo en relación al tiempo perdido por el aislamiento que atravesó Hamilton por haber contraído el virus COVID-19.

“Ahora sólo tenemos que sentarnos, tal vez sea virtual o en vivo”, concluyó la cara fuerte de Mercedes.

Más allá del escenario de Hamilton, la otra gran incógnita en la Fórmula 1 está planteada en el futuro compañero de Verstappen en Red Bull. El tailandés-británico Alexander Albon no tiene confirmado su lugar en el equipo para 2021. Después de completar su primera temporada con la escudería -ingresó a mediados de 2019 en lugar de Pierre Gasly-, el ex piloto de Toro Rosso alcanzó dos podios en la temporada que acaba de terminar. Sumó 105 unidades y terminó en el puesto 7 del campeonato de conductores, lejos de los 214 que cosechó su coequiper.

En octubre pasado, Helmut Marko -asesor de Red Bull en la Fórmula 1-, fue contundente cuando le preguntaron sobre quién ocuparía la segunda butaca del equipo el año próximo. “Si Albon puede continuar desarrollándose y mejorando, entonces es un candidato para nuestro coche para 2021. Si Albon no cumple con nuestras expectativas, tenemos que mirar fuera de nuestro equipo”, mencionó el austríaco.

Después de terminar fuera de los primeros 10 autos en Portugal e Italia, el piloto de 24 años levantó su nivel en Turquía -acabó en el séptimo lugar-, fue tercero en Bahrein, sexto en el GP de Sakhir y cerró la temporada con un cuarto lugar en Abu Dhabi.

¿Quién podría ser el principal reemplazante de Albon en Red Bull? Un mexicano que viene de hacer historia al lograr su primera victoria en la categoría. Sergio Checo Pérez es el apuntado para sumarse al equipo que viene de ser subcampeón del torneo de constructores detrás de las Flechas de Plata.

La alegría de Checo Pérez al ganar el Gran Premio de Sakhir en Bahrein, el primero de su carrera en la F1 (Foto: AP)

“No pasó por mi cabeza que fuera la última carrera para mí en la Fórmula 1. Era la última con mi equipo. Fue un sentimiento raro, uno nunca sabe si volverá. Pero estoy muy tranquilo conmigo mismo y muy contento”, le dijo el mexicano al diario AS de España luego de abandonar en Abu Dhabi, en lo que fue su última vez a bordo del Racing Point.

“Mucha calma y mucha tranquilidad. Mi prioridad es tomarme unos días de descanso y esperar. Para lo que venga, estoy bastante tranquilo”, sumó Checo en sus comentarios. El piloto de 30 años y que es parte del Gran Circo desde 2011 terminó en la cuarta ubicación del campeonato de conductores, su mejor ubicación histórica.

Gracias a la performance que mostró Pérez durante el 2020 -logró terminar entre los 10 primeros en 12 ocasiones- y sumado a que Albon fue casi medio segundo más lento durante el año que Verstappen, Red Bull tendría decidido dejar al joven piloto como reserva y sumar al experimentado conductor latino como ladero del oriundo de los Países Bajos.

El japonés Yuki Tsunoda fue confirmado en Alpha Tauri durante las últimas horas (Foto: Reuters)

Por último, la butaca que dejó libre el ruso Daniil Kvyat en Alpha Tauri ya tiene dueño. El nombre del japonés Yuki Tsunoda fue el elegido por el presidente Dietrich Mateschitz y el director general Franz Tost para subirse a la Fórmula 1. A los 20 años, y después de haberse consagrado campeón de la Fórmula 4 de Japón en 2018 y de sumarse como miembro del equipo junior de Red Bull en 2019, este joven piloto nipón ya probó el monoplaza del equipo con sede en Italia durante los test para pilotos principiantes en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi. En las últimas horas, Alpha Tauri hizo el anuncio formal.

Al igual que sucedió con el título que consiguió Mick Schumacher, el hijo de Michael, Tsunoda viene de completar una gran campaña en la Fórmula 2. Terminó en el tercer lugar del campeonato de pilotos a bordo de un auto del equipo Carlin: ganó tres carreras y sumó siete podios en 24 presentaciones.

La grilla de largada está casi lista. Con el regreso del ex campeón español Fernando Alonso a la escudería Alpine -ex Renault-, más el cambio de Vettel que dejó Ferrari para subirse a un Aston Martin, sumado a la continuidad de Hamilton, Bottas y Verstappen en sus equipos, los amantes del mundo motor esperan el 21 de marzo con ansiedad. De no mediar ningún inconveniente, con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park se pondrá en marcha en 2021 una temporada que dará que hablar para la Fórmula 1.

